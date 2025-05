Medalhista olímpico morre aos 30 anos em tragédia com trem

O atleta Josaia Raisuqe, medalhista olímpico, morreu em um acidente trágico enquanto estava indo para o reino na manhã desta quinta-feira. Entenda o que aconteceu

O atleta Josaia Raisuqe, que era astro do rugby e medalhista olímpico, morreu aos 30 anos nesta quinta-feira, 8. A morte dele aconteceu em um acidente trágico com um trem.

De acordo com o tabloide Daily Mail, o rapaz estava a caminho do treino quando foi atingido por um trem ao atravessar o trilho com seu carro.

A morte dele foi confirmada pelo time que ele fazia parte na França. “O Castres Olympique está de luto. Estendemos nossas sinceras condolências e pensamentos à família e entes queridos de Josaia. Toda a família Castres Olympique está devastada com esta notícia terrível. Josh era membro do clube desde 2021. Ele era um companheiro de equipe maravilhoso, muito amado por todos, incluindo os torcedores, que o acolheram”, afirmaram.

Por sua vez, o técnico do time disse: "Josaia era um menino absolutamente adorável. Ele era sempre o primeiro nos treinos, estivesse chovendo, ventando ou nevando. Em campo, ele era capaz de incríveis momentos de brilhantismo. Ele nos fez um bem enorme quando chegou ao clube. Todos os seus adversários o temiam. Ele era uma máquina de fazer tries (‘gols’ no rúgbi)".

Com a morte trágica do atleta, os colegas de time dele foram dispensados do treino do dia e estão recebendo atendimento psicológico.

A trajetória de Josaia Raisuqe no rugby

O atleta Josaia Raisuqe foi convocado pela seleção masculina de Sevens de Fiji em 2015, depois de ter sido visto em um torneio do esporte. Em 2015, ele assinou contrato com o clube parisiense Stade Francais e ficou no Top 14 por dois anos. Em 2017, ele foi para o Nevers, clube da Pro D2. Em 2019, ele foi eleito o maior artilheiro da liga com 15 touchdowns. Em 2021, ele foi o Castres e ficou lá até sua morte. Josaia estava no time que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2024.

