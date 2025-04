Mãe de Neymar Jr está preocupada com o filho, diz colunista. Entenda o motivo

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves está apreensiva com o lado emocional do filho em sua nova fase da vida. Saiba o que aconteceu

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves está apreensiva com o lado emocional do filho. De acordo com o Portal Leo Dias, ela contou para amigos que está muito preocupada com a nova fase na vida do filho. Ela chegou a dizer para os amigos que o atleta está “ sem paciência, cabisbaixo e frustrado ”.

A preocupação dela é sobre ele estar longe dos campos. O atleta sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa e está fazendo sessões de terapia para se recuperar. Enquanto isso, ele está afastado dos jogos do Santos.

Além disso, a namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi, foi passar alguns dias nos Estados Unidos com as amigas e a filha, Mavie, para fazer o enxoval da segunda filha, que nascerá em breve.

Climão em festa da família de Neymar Jr

O Portal Leo Dias também revelou que rolou um climão na festa de Páscoa da família de Neymar Jr. De acordo com a publicação, ele ficou chateado com Bruna Biancardi. Isso porque ela quis manter a celebração mesmo depois que ele se lesionou.

O atleta evitou ficar na festa e decidiu ficar sozinho em um outro local. Ele só teria ido para a festa na hora de receber a bênção de um pastor que foi convidado pelo pai dele.

O que o Santos falou sobre a nova lesão de Neymar Jr?

A nova lesão de Neymar Jr foi revelada pelo time Santos em 18 de abril de 2025. Na data, o clube anunciou que detectaram uma lesão em um músculo diferente do anterior no atleta. A nova lesão aconteceu no músculo semimembranoso na região posterior da coxa.

“O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências. Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. Foi decidido juntamente com estafe e o próprio atleta que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados”, informaram.

