Lucão recorda diagnóstico da esposa, Beatriz Casagrande: 'É uma guerreira'

Ícone do vôlei, Lucão abre o coração em entrevista à TV CARAS e fala sobre a importância da família e sua relação com a paternidade

Ícone do vôlei, Lucão (39) não esconde a importância que a família tem em sua vida. Casado com Beatriz Casagrande, o atleta é pai de Theo e Maya e, em entrevista à TV CARAS abre o coração sobre a paternidade e a parceria com a amada, que há cerca de dois anos enfrentou um AVC.

Lucão conta que os 20 anos dedicados ao esporte foram para dar o melhor para sua família. Apesar de já ter vivido alguns momentos em que precisou estar longe enquanto se dedicava às competições e compromissos do voleibol, sempre encontrou meios de se fazer presente. Ele acrescenta que relação com a esposa foi fundamental para que tudo funcionasse da melhor forma possível.

"Sem ela, nada disso seria possível. Eu não teria chegado onde cheguei, nem seria o cara responsável que eu sou. Só agradecer toda a paciência que ela, principalmente, teve nesses anos, porque não foi fácil", começa o atleta. "Ela teve um AVC há dois anos, se eu não me engano, e ficou ali lutando entre a vida e a morte, podemos dizer."

"Ela conseguiu se recuperar 99,9%, graças a Deus. Deu tudo certo, ela é uma guerreira e só a gente sabe o quanto ela se dedica e o empenho dela para manter a nossa família unida", completa. "Ela foi uma guerreira durante esses anos porque eu vejo só ficando em casa e estando nesse processo do dia a dia para saber o quão importante o quão necessário é."

O atleta afirma que a esposa também foi fundamental para a educação dos filhos. "Ela conseguiu dar uma educação absurda que são duas crianças amorosas que falam 'te amo' todo dia, vem te abraçam, são carinhosas". Lucão ainda fala sobre sua carreira no voleibol e o processo de conciliar a vida profissional com o papel de pai e esposo, confira a entrevista na íntegra abaixo!

Nascido no Rio Grande do Sul, Lucas Saatkamp se tornou nacionalmente conhecido por seu apelido, Lucão. Jogador de voleibol, com mais de 20 anos dedicados ao esporte, ele atua na posição de central pela seleção brasileira e pelo Sada Cruzeiro.

