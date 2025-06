Lucão destaca a importância da família em sua trajetória no vôlei

Pai de duas crianças, o jogador de vôlei Lucão celebra férias com a família após período intenso de trabalho e é só elogios para a esposa

O jogador de vôlei Lucão destaca a importância da família em sua trajetória de sucesso no esporte. Central do time Sada Cruzeiro e ídolo da Seleção Brasileira de Vôlei durante muitos anos, ele curtiu as férias com a esposa, Beatriz Casagrande, e os dois filhos, Theo e Maya, e conversou com o Sportbuzz e a CARAS sobre a rotina familiar.

Lucão disse que aproveitou bastante a rotina com os filhos e a esposa enquanto estava de férias do trabalho nas quadras. "Consegui passar férias sem me preocupar em chegar bem para jogar vôlei na semana seguinte. Acho que isso é o principal. E a rotina do dia a dia: estar com eles, acordar em casar, dar bom dia, preparar o café da manhã, levar e buscar na escola, levar nos esportes que eles fazem. Tudo isso é gratificante. Ao mesmo tempo eu sou meio noiado com as tarefas. Acordo todo dia cedo, vou para a academia, faço o que tenho para fazer antes deles acordarem, e depois tenho o dia livre para eles. Está sendo muito prazeroso não precisar pensar em vôlei, que é uma coisa que durante 20 anos eu não fiz e agora estou conseguindo dar essa relaxada para a cabeça”, afirmou.

Inclusive, ele contou que consegue separar muito bem o que é o trabalho e o tempo em família. "Eu entrei no carro para vir para casa e o assunto vôlei some. Mesmo se tivesse, eu não sou um cara de me abrir. Eu sou o cara de deixar o trabalho fora de casa. Ela não sabe nem quando eu tenho jogo. Quando tem um jogo ruim, você não quer lembrar daquele momento, só no treino seguinte. Então é chegar em casa e relaxar, jantar e conversar um pouco”, revelou.

A parceria com a esposa

O jogador Lucão é só elogios para sua esposa, com quem está junto desde 2012. Ele contou que ela sempre deu força e incentivo para ele seguir sua carreira e ela foi o apoio fundamental para que a família dele fosse tão feliz quanto é. Inclusive, a mulher dele foi responsável por deixá-lo mais leve na vida pessoal.

"Conheci a Bia em 2012 pra 2013. Ela pegou quando eu estava saindo da Olimpiada de Londres, que foi algo bem complicado. E ela me transformou da água para o vinho, eu sempre fui um cara extremamente fechado, pouco sociável, e ela é completamente o oposto. Eu falei: caramba, você conhece todo mundo em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Amizades, ela me fez escutar sertanejo, eu sou do rock’n’roll, comecei a ir para show de sertanejo, pagode, comecei a curtir um pouco mais a vida. Ela trouxe uma leveza muito grande para a minha vida”, afirmou ele.

E completou: "Depois a gente casou e nasceu o Theo. Sem ela ficaria impossível. Depois que o Theo nasceu foram 8 anos seguidos de seleção. Depois a Maya também, e todas as responsabilidades, pegar e levar para a escola, supermercado, compras, cuidar da casa, afazeres todos. E ainda tem que cuidar dela. Ela foi uma guerreira durante esses anos. Só ficando em casa e estando no processo do dia a dia para saber o quão importante e necessário é. O que é mais difícil é o educar, você ter a paciência de estar todo dia corrigindo. Ela conseguiu dar uma educação absurda. São duas crianças amorosas, que falam te amo todo dia, abraçam, são carinhosas. Eu sou um cara mais rígido, mas ela foi fantástica em tudo”.

Além disso, Lucão relembrou um momento desafiador com a saúde da esposa há alguns anos. "Ela teve um AVC há dois anos, ficou ali lutando entre a vida e a morte, e conseguiu se recuperar 99,9%, graças a Deus deu tudo certo. Ela é uma guerreira. só a gente sabe o quanto ela se dedica para manter a nossa família unida”, comentou.

Por fim, o atleta se declarou para a família. "Tudo o que eu faço, os 20 anos que estou no vôlei sempre foi por eles, para dar o melhor para eles, sempre fo para trazer coisa boa para dentro de casa, ser uma referência. Eu sempre procuro estar o máximo possível perto deles e eles sabem, mas durante esses anos eu perdi muitas coisas. Eu perdi festa de Natal, Dia dos Pais, Festa Junina, e sempre foi muito difícil ver tudo pelo celular. Agradecer por eles terem tido paciência, por ter entendido que o pai estava trabalhando. E à minha esposa um obrigado, agradecer e falar que eu amo muito ela. Sem ela nada disse teria sido possível, eu não seria o cara responsável que eu sou, ela me coloca na linha, puxa minha orelha, só agradecer toda a paciência que ela teve nesses anos”, finalizou.