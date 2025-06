Leilão Instituto Neymar Jr: Veja detalhes de convite do evento beneficente

A 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr acontecerá na terça-feira, 10, em São Paulo; confira detalhes do convite

O jogador de futebol Neymar Jr promove, na próxima terça-feira, 10, a 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr, em São Paulo. O evento, que busca arrecadar fundos para a entidade dedicada a ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade, finalmente teve o convite deste ano revelado.

Por meio das redes sociais, Bruna Biancardi, esposa do craque, compartilhou alguns detalhes do convite trabalhado na cor dourada. A capa, que conta com o nome do Instituto, também possui um desenho em alto relevo de Neymar Jr em campo.

O projeto, que completa 10 anos de existência, é conhecido por reunir diversos famosos em prol da solidariedade. O leilão, que tem total arrecadação destinada aos programas sociais do Instituto Projeto Neymar Jr, conta com itens exclusivos. Em 2024, por exemplo, um dos relógios raros de Faustão fez parte do acervo.

" Mais do que um convite, é um símbolo de compromisso com a transformação de vidas. É o passaporte para uma noite onde a solidariedade brilha, as emoções transbordam e cada gesto se torna esperança", escreveu o jogador de futebol na legenda do vídeo de divulgação.

Confira detalhes do convite do Leilão Instituto Neymar Jr:

Detalhes do convite do Leilão Instituto Neymar Jr - Reprodução/Instagram

O afastamento de Neymar Jr das atividades do Santos

No último sábado, 7, o Santos informou que Neymar Jr ficará afastado dos treinos do clube após ser diagnosticado com covid-19. O resultado positivo para o vírus foi descoberto assim que o atleta realizou uma bateria de exames.

"Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica", informou a equipe.

