Jogador Wesley França exibe fotos do seu casamento discreto

O jogador de futebol Wesley França, do Flamengo, está casado! Ele oficializou a união com a influenciadora digital Amanda Martins nesta segunda-feira, 19, e exibiu as fotos nas redes sociais.

Os noivos apareceram sorridentes com looks elegantes nas fotos feitas durante uma cerimônia com decoração repleta de flores brancas. “E fomos felizes para sempre”, disse ela na legenda do post.

Vale lembrar que Wesley e Amanda passaram por uma breve separação e reataram o relacionamento há dois meses. Juntos, eles tiveram uma filha, Alice, de 5 meses.

Wesley e Amanda namoraram por apenas 7 meses antes da separação. Inclusive, ela engravidou logo no início do namoro e ele defendeu a amada de ataques virtuais. "As pessoas não sabem de nada, e ela não merece ser atacada. Eu pedi para ela parar de tomar remédio, porque achei que fosse a mulher certa pra mim e sempre quis ser pai de uma menina. Infelizmente não deu certo. Mas não teve traição, nada disso", disse ele na época.

O casamento de outro jogador de futebol

O jogador de futebol Endrick e a companheira, Gabriely Miranda, deram um passo importante na relação! Em setembro de 2024, o casal anunciou ao público que estão casados! Em uma publicação conjunta no Instagram, os dois compartilharam um ensaio fotográfico romântico exibindo as alianças de compromisso.

Para a ocasião, Gabriely apostou em um look branco feito em parceria com a stylist Deyse Santos. "Ela entrou em contato comigo e falou que gostaria de algo simples, mas elegante também para essa ocasião. Ela colocou muita ênfase para que fosse um vestido simples e romântico", disse a profissional ao portal Quem.

Deyse, então, buscou estilistas e marcas na Espanha, país para onde o casal se mudou após a contratação do atleta pelo Real Madrid. Segundo a stylist, o vestido escolhido é exclusivo e foi o segundo que a influenciadora experimentou. A peça é confeccionada em um tecido branco com brilho e conta com um grande laço lateral.