Jogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo

A família cresceu! Esposa do jogador de futebol Marquinhos, Carol Cabrino revelou que está grávida novamente: 'Nosso bebê arco-íris'

O jogador de futebol Marquinhos e a esposa, Carol Cabrino, surpreenderam o público nesta quinta-feira, 28, ao revelarem que serão papais! A novidade foi anunciada através de um vídeo, publicado de forma conjunta pelo casal, que celebrou a vinda do 'bebê arco-íris'.

Carol iniciou o registro mencionando a perda gestacional sofrida há cinco meses, em março deste ano. Na época, a esposa de Marquinhos estava com oito semanas de gravidez e acabou sofrendo um aborto espontâneo. De acordo com a influenciadora, o casal descobriu a nova gestação em julho.

" Pouco tempo depois, um teste positivo... Medo, insegurança, muita fé no que Deus havia nos preparado ", declarou ela em um trecho do vídeo onde mostra o resultado positivo do teste de gravidez para Marquinhos e outros membros da família.

Na legenda, a esposa do atleta mencionou a expressão 'bebê arco-íris', termo carinhoso utilizado para se referir a crianças que nascem após uma perda gestacional. " Nosso bebê arco-íris. Deus é grande ", escreveu Carol Cabrino.

A novidade rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários de amigos e seguidores que acompanham o casal: "Parabéns mais uma vez pra essa família linda e abençoada. Muita saúde pra esse novo bebezinho(a)! Amamos vocês", declarou Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr.

"Deus abençoe muito! Muito feliz por vocês", disse Carol Dantas. "Que lindo! Deus abençoe mais e mais!", desejou uma internauta. "Você merece, sua família linda merece. Você é muito especial. To aqui sempre torcendo por vocês", disse outra.

Vale lembrar que além do bebê caçula que está por vir, Marquinhos e Carol Cabrino já são pais de outras três crianças: Eduarda, Enrico e Martina.

Carol Cabrino revela que está grávida - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Cabrino (@carolcabrino)

Mudanças no corpo após a perda gestacional

Em maio deste ano, cerca de dois meses após sofrer um aborto espontâneo, Carol Cabrino compartilhou um desabafo sobre sua saúde. Por meio das redes sociais, a esposa do jogador Marquinhos falou sobre as mudanças em seu corpo depois da perda.

"Com a perda do meu neném, hormônios e corpo bagunçaram bastante. Ainda tenho sangramento até hoje. Não tô zero, mas vou ficar... eu fiquei com uma barriguinha grande nessa quarta gestação que não evoluiu. Já foi feito o suficiente para regredir no quesito flacidez da pele, porém estamos recuperando", contou ela.

"Agora que meu corpo começou a entender e a querer voltar desde tudo o que aconteceu. Eu fiquei com flacidez como se minha barriga tivesse esticado muito, mas nem esticou", completou Carol Cabrino, por fim.

Leia também: Conheça Carol Cabrino, a belíssima esposa do zagueiro Marquinhos, da Seleção Brasileira

Carol Cabrino e Marquinhos - Foto: Reprodução / Instagram