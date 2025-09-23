Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

Hugo Hoyama, o famoso jogador de tênis de mesa, passa por uma cirurgia após ser vítima de um infarto

Hugo Hoyama (56), o famoso jogador de tênis de mesa brasileiro, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira, 22. Antes do procedimento, o atleta sofreu um ataque cardíaco. Segundo o Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, ele está internado desde 12 de setembro.

O hospital divulgou um comunicado sobre a saúde do mesatenista aposentado. “O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem”, informou a instituição ao portal do Globo Esporte.

Cindy Harada, esposa de Hugo, também comentou sobre o estado de saúde do ícone esportivo. “Ele passou por uma cirurgia programada de revascularização do miocárdio. Acabei de visitá-lo. Ele está bem. Sob os cuidados da equipe médica do doutor Fábio Jatene”, destacou ela.

De acordo com o procedimento hospitalar oficial, Hugo deve permanecer na UTI por até dois dias, e depois estará liberado para se recuperar no quarto do hospital. Vale lembrar que ainda não existe previsão de alta para o atleta.

Quem é Hugo Hoyama?

Hugo Hoyama é o segundo atleta brasileiro com o maior número de medalhas nos Jogos Pan-Americanos, sendo elas: 10 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. Sem contar suas oito participações em jogos olímpicos, e é considerado um dos grandes nomes do esporte no Brasil e internacionalmente.

O atleta está aposentado desde 2013, mas seguiu como técnico da seleção brasileira feminina de tênis de mesa até 2021. Em 2014, a equipe conquistou pela primeira vez o Campeonato Mundial de Equipes da 2ª Divisão, no Japão.

Atualmente, o atleta mundialmente conhecido atua como embaixador do tênis de mesa brasileiro, em parceria com a confederação da modalidade, ao participar de ações de divulgação em prol do esporte.

