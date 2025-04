Grávida, esposa de Daniel Alves mostra homenagem do jogador ao bebê

À espera do primeiro filho com Daniel Alves, a modelo Joana Sanz compartilhou uma foto do marido com camiseta personalizada

Joana Sanz está aproveitando cada momento da nova fase de sua vida: a maternidade ! Casada com Daniel Alves, a modelo está à espera do primeiro filho do casal - que ainda não teve o sexo revelado.

Na manhã desta quarta-feira, 30, a esposa do jogador de futebol compartilhou em suas redes sociais uma homenagem do companheiro ao bebê. Na imagem publicada por Joana, Daniel aparece sorridente usando uma camiseta rosa estampada com os dizeres 'futuro papai'.

A esposa do jogador de futebol brasileiro anunciou a gravidez há cerca de um mês, em março deste ano. Na ocasião, a modelo contou que chegou a realizar duas fertilizações in vitro (FIV), além de ter sofrido três perdas gestacionais.

Joana Sanz, que fez tratamentos por cinco anos para engravidar, ainda explicou que gostaria de revelar a gestação somente quando ela estivesse mais evidente, mas decidiu compartilhar "pelas mulheres que também estão na luta".

A revelação da chegada do primeiro filho do casal aconteceu poucos dias após a absolvição da condenação de Daniel Alves pela acusação de ter cometido agressão sexual contra uma mulher na Espanha, em 2022.

Daniel Alves homenageia primeiro filho - Reprodução/Instagram

Esposa de Daniel Alves se pronunciou após absolvição do jogador

Em março deste ano, um dia antes de anunciar a primeira gravidez, Joana Sanz rompeu o silêncio sobre a decisão da justiça envolvendo seu marido, o jogador de futebol Daniel Alves. Ele foi absolvido da condenação pela acusação de ter cometido agressão sexual contra uma mulher na Espanha.

Com isso, a modelo mandou um recado bem direto para quem ficou contra ela e o companheiro desde que a polêmica estourou. Joana escreveu uma mensagem nas redes sociais para dizer que sempre se manteve em pé mesmo quando foi insultada publicamente.

"Eles apontaram para mim, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram por dois anos. Como se eu fosse o único no banco dos réus. Apesar de tantos danos midiáticos e públicos, continuo de pé, sem faltar ao trabalho como muitos gostariam, fiel às minhas convicções e defendendo o que penso sem ser envenenada pelos outros", disse ela.

E completou: "Convido vocês a pararem de descarregar seu ódio em pessoas que vocês não conhecem, e se educarem, para que não precisem morder a língua, o que às vezes pode envenenar sua vida. Vida feliz".

Leia também: Daniel Alves: MP da Espanha toma decisão após anulação de condenação