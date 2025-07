Filho de Michael Schumacher esbanja simpatia em São Paulo

Filho de Michael Schumacher, Mick Schumacher marca presença em evento no Autódromo de Interlagos em visita ao Brasil

Filho de Michael Schumacher, o piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher está no Brasil! Na manhã deste sábado, 12, ele marcou presença em um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e esbanjou simpatia.

O atleta foi visto distribuindo autógrafos e tirando fotos com admiradores que foram até o local para vê-lo.

Hoje em dia, Mick segue os passos do pai no mundo das corridas de carros. Ele é piloto da equipe Alpine.

Mick Schumacher - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Mick Schumacher - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Mick Schumacher: entre o legado do pai e o desafio de se firmar na Fórmula 1

Mick Schumacher, herdeiro de um dos maiores nomes da história do automobilismo, trilha sua própria jornada na Fórmula 1 sob os olhares atentos da mídia e das expectativas geradas por seu sobrenome. O piloto alemão iniciou sua carreira inspirado pela trajetória do pai, Michael Schumacher, e desde então enfrenta o desafio de provar seu talento de forma independente.

Segundo reportagem da CNN Internacional publicada em dezembro de 2024, Mick começou sua carreira profissional no automobilismo de base com performances sólidas e consistentes. O título da Fórmula 2 em 2020, conquistado após um segundo ano mais consistente pela equipe Prema Racing, foi considerado um ponto de virada. A conquista não apenas reafirmou seu potencial como também abriu as portas para sua estreia na Fórmula 1 com a equipe Haas em 2021.

No entanto, os dois anos iniciais na F1 não foram fáceis. Com um carro pouco competitivo, Schumacher enfrentou dificuldades para mostrar resultados expressivos. Ainda assim, chamou a atenção pela dedicação e postura profissional, mesmo sob pressão constante por comparações com o pai. Em 2023, foi dispensado da equipe Haas, mas encontrou uma nova oportunidade como piloto reserva da Mercedes, equipe com a qual seu pai encerrou a carreira na F1.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, declarou à CNN que Mick “tem o talento e a disciplina certos” e afirmou acreditar que o piloto ainda terá “oportunidades no futuro”. Em 2024, Schumacher manteve-se ativo como piloto reserva e de simulador, além de disputar a temporada do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com a Alpine, o que lhe rendeu novos elogios por sua versatilidade.

A reportagem da CNN também destaca que Mick aprendeu a lidar com o peso de carregar um nome tão marcante no esporte, tentando equilibrar a influência da herança com sua própria identidade como piloto. Aos 25 anos, ele segue trabalhando nos bastidores da Fórmula 1 e espera uma nova chance como titular no grid, apostando na experiência adquirida e na preparação contínua.

