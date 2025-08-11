CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Filha de Neymar Jr surge com camisa do time Santos autografada pelo pai
Esporte / Que fofura!

Filha de Neymar Jr surge com camisa do time Santos autografada pelo pai

Alerta fofura! Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena foi fotografada usando uma camisa do Santos com autógrafo do pai

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 09h52

Neymar Jr é pai de Helena
Neymar Jr é pai de Helena - Foto: Reprodução / Instagram

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na noite de domingo, 10, para compartilhar com o público uma nova foto de uma das filhas, Helena. A bebê, de 1 ano, é fruto de uma relação do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.

Na imagem publicada por Neymar, a pequena aparece usando uma camisa do time Santos, onde o atleta joga atualmente, escrita "Papai" e o número 10 estampado. Na foto, que mostra Helena de costas, ainda é possível notar que o jogador autografou a peça especialmente para a herdeira.

Vale lembrar que o famoso passou o Dia dos Pais, comemorado no domingo, 10, ao lado dos quatro filhos. A influenciadora digital Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr, publicou uma foto inédita do companheiro junto com os herdeiros e aproveitou para homenageá-lo.

No clique, Neymar aparece com as pequenas Mel e Mavie nos braços, frutos de seu casamento com Bruna, enquanto Davi Lucca, primogênito do jogador com Carol Dantas, foi fotografado segurando Helena. Ele ainda ganhou um bolinho personalizado em celebração a data especial.

Helena, filha de Neymar Jr, surge com camisa autografada - Reprodução/Instagram
Helena, filha de Neymar Jr, surge com camisa autografada - Reprodução/Instagram

Helena ganha presentes especiais da tia Rafaella Santos

Recentemente, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, surpreendeu Amanda Kimberlly ao enviar diversos presentes para a sobrinha, Helena. A bebê, que completou 1 ano de vida em julho, é filha da modelo com o jogador de futebol.

A mãe da pequena, que ficou completamente encantada com os mimos, fez questão de agradecer Rafaella. Por meio das redes sociais, Amanda publicou um vídeo mostrando detalhes dos presentes: desta vez, Helena ganhou inúmeras roupinhas bordadas a mão, com direito ao nome da bebê em uma das peças.

Além dos looks fofíssimos, a filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly também recebeu um quadro de porta com flores e seu nome no centro bordados. "Olha o que acabou de chegar aqui em casa! Eu estou sem palavras, isso aqui é coisa de dona dadá, da dinda. Estou apaixonada", declarou a mãe de Helena; confira fotos dos presentes!

Leia também: Veja a chuteira de Neymar Jr personalizada com nomes dos quatro filhos

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly   

