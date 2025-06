Festeiro?! Pai de Neymar Jr rebate fama do filho: ‘É a vida dele'

Pai de Neymar Jr reage aos rumores de que o filho tem fama de festeiro e ironiza as lesões do atleta em campo

Pai de Neymar Jr, o empresário Neymar Santos saiu em defesa do filho em um novo comentário. Ele rebateu os rumores de que o filho tem fama de festeiro e defendeu que o herdeiro é profissional em campo e se machucou enquanto exercia a profissão.

"Temos que parar de acreditar que é carnaval toda noite. Em campo, ele é um profissional. Fora dele, é a vida dele. Ele sai quando está de férias ou quando está de folga. As lesões não aconteceram porque ele saiu com garotas. Você acha que ele rompeu o ligamento cruzado anterior porque jogou pôquer?", disse ele em entrevista ao jornal L'Équipe, da França.

Então, Neymar Pai comentou sobre o filho se preparar para voltar aos campos com força total. "Estamos no momento certo. Agora, ele aproveitará a pausa para continuar a preparação física. A ideia é repetir o padrão de 2022. Ele estava em ótima forma no Catar, antes de machucar o tornozelo contra a Sérvia (2 a 0, na fase de grupos da Copa do Mundo). Foi difícil porque achávamos que iríamos até o fim. Agora, vamos nos preparar novamente para um sonho impossível: ganhar a Copa do Mundo. A chegada do Carlo (Ancelotti) é boa, mas não importa quem esteja no comando, temos que trabalhar. Tudo está lá para dar certo. O time tem estilo. E consigo ver o Neymar com o Vini (Vinicius), o Rodrygo, o Raphinha...", afirmou.

Neymar Jr com Mavie e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr nesta terça-feira, 10, em São Paulo. Ele chegou ao evento acompanhado da esposa, a influencer Bruna Biancardi, e da filha Mavie, de 1 ano.

O atleta esbanjou estilo ao surgir com um look todo preto em estilo de noite de gala e deu um toque de brilho ao visual ao usar brincos de brilhantes. Por sua vez, Bruna escolheu um um vestido verde escuro com franzido na lateral e fenda da perna. Enquanto isso, a pequena Mavie surgiu fofa com vestido marrom e casaco rosa, além de laços no cabelo.

Vale lembrar que Biancardi já está na reta final da gravidez de sua segunda filha, Mel. Os rumores dizem que a bebê nasce ainda neste mês de Junho.

Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Brazil News

Leia também: Veja os looks dos famosos no leilão beneficente de Neymar Jr