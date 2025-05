Ex-zagueiro Lúcio sofre queimaduras e esposa revela como tudo aconteceu

O ex-jogador de futebol Lúcio, que foi capitão da Seleção Brasileira, está internado com queimaduras pelo corpo. Entenda como foi o acidente doméstico

O ex-jogador de futebol Lúcio, que foi capitão da Seleção Brasileira, está internado em um hospital de Brasília após sofrer um acidente doméstico. Ele ficou com queimaduras pelo corpo e seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a esposa dele, Marília Forgiarini, as queimaduras são consequências da explosão de uma lareira doméstica. “Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico”, disse ela ao Jornal O Globo.

Na sexta-feira, 16, o hospital divulgou um boletim médico sobre a saúde do ex-atleta. “O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15), vítima de queimaduras. O paciente encontra-se estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para o tratamento das lesões”, informaram.

A equipe de Lúcio também se pronunciou por meio de uma mensagem nas redes sociais dele. “Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recentemente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva. Agradecemos imensamente o carinho, orações e mensagens de apoio que temos recebido neste momento delicado. Pedimos respeito à privacidade da nossa família e informaremos qualquer novidade relevante por meio dos canais oficiais. Com fé, força e o suporte de Deus, ele estará recuperado em breve”, escreveram.

Quem é Lúcio?

O atleta Lúcio tem 47 anos de idade e se aposentou dos campos em 2020, sendo que seu último jogo foi pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro, em 2019.

Em sua carreira, ele jogou pelos times Internacional, São Paulo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão. Entre os títulos que ajudou a conquistar estão a Copa do Mundo de 2022, a Copa das Confederações e a Liga dos Campeões da UEFA.

