Ex-jogador Lúcio mostra o rosto pela primeira vez após sofrer queimaduras

Ex-jogador Lúcio aparece sorridente em foto com a esposa e mostra machucados no rosto após ter 18% do corpo queimado em acidente doméstico

O ex-jogador de futebol Lúcio mostrou o seu rosto pela primeira vez após sofrer queimaduras no corpo. Ele está internado em um hospital de Porto Alegre para tratamento das lesões de segundo grau em 18% do corpo.

Nas redes sociais, a esposa dele, Marília Forgiarini, mostrou uma selfie com o marido no hospital. Lúcio mostrou que está com poucos machucados no rosto e surgiu sorridente. “A nossa melhor foto. O nosso sorriso mais sincero e cheio de gratidão. Nosso primeiro passeio (dentro do hospital) para um café. Que dia maravilhoso”, disse ela.

O ex-atleta sofreu queimaduras em 18% do corpo por causa da explosão de uma lareira ecológica na casa de amigos em Brasília. O acidente aconteceu na quinta-feira, 15. A esposa dele contou mais detalhes sobre o acidente. “Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico”, disse ela ao Jornal O Globo. Ele segue em tratamento no hospital e não revelou qual é a previsão de alta.

Quem é Lúcio?

O atleta Lúcio tem 47 anos de idade e se aposentou dos campos em 2020, sendo que seu último jogo foi pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro, em 2019.

Em sua carreira, ele jogou pelos times Internacional, São Paulo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão. Entre os títulos que ajudou a conquistar estão a Copa do Mundo de 2022, a Copa das Confederações e a Liga dos Campeões da UEFA.

