Ex-jogador Jô revela detalhes sobre prisão: ‘Vi coisas que dói o coração’

Ex-jogador de futebol Jô se pronuncia pela primeira vez após ter sido preso por atraso na pensão alimentícia

O ex-jogador de futebol Jô ficou cinco dias detido na prisão por causa do atraso no pagamento da pensão alimentícia. Fora da cadeia, ele falou pela primeira vez sobre a detenção.

O ex-atleta contou que foi preso ao desembarcar em um aeroporto de São Paulo. “Estava saindo do avião, estava bem na porta, por isso não foi tão constrangimento. Vi coisas que dói o coração. Não quero passar por isso de novo”, afirmou ele em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record.

Jô contou que enfrenta dificuldades financeiras, o que desencadeou a dívida da pensão alimentícia. “Eu estou tentando resolver tudo da melhor forma possível, mas não é fácil. Tem situações em que você depende da venda de um imóvel, de um dinheiro que ainda não entrou. Não é que eu não queira pagar”, desabafou.

Ele ainda completou: “A minha ideia nunca foi fugir do pagamento. Mas o valor da pensão foi estabelecido em um momento em que minha realidade financeira era outra. Tinha salários e contratos extraordinários, nunca atrasei, mas agora vou tentar abrir a revisão de pensão. Quero abrir o coração e tentar um acordo”.

Jô está com 37 anos e se aposentou do futebol em 2022. Ele é pai de 7 filhos, frutos de relacionamentos com mulheres diferentes.

A carreira de Jô

Jô foi revelado nas categorias de base do Corinthians e se tornou um dos principais atacantes do futebol brasileiro no início dos anos 2000. Além do time paulista, onde venceu duas edições do Campeonato Brasileiro e outras duas do Paulistão, ele jogou no Atlético-MG, onde conquistou a Libertadores.

O atleta também passou por grandes clubes fora do Brasil como CSKA Moscou (RUS), Manchester City (ING), Everton (ING) e Galatasaray (TUR). Pela Seleção Brasileira, o atacante conquistou a Copa das Confederações de 2013 e foi um dos convocados para a Copa do Mundo de 2014.

