Equipe de Neymar Jr nega que ele tenha se tornado sócio do Santos

Após rumores de suposta compra de porcentagem do time Santos, a assessoria de Neymar Jr se pronuncia com exclusividade ao site SportBuzz

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao time Santos depois de passar vários anos no exterior. Ele assinou o contrato na semana passada e foi oficialmente apresentado como atleta do clube. Agora, novos rumores sobre os bastidores circularam na imprensa e a equipe dele desmentiu.

De acordo com o site SportBuzz, a assessoria de Neymar negou a informação de que ele teria se tornado sócio do Santos ao adquirir uma porcentagem do clube. Os rumores, publicados por Matheus Baldi, diziam que Neymar teria adquirido 31% do Santos e 59% teria ido para um Sheik árabe.

Por enquanto, o Santos informou que não tem informações sobre o assunto.

Neymar Jr completa 33 anos

O jogador de futebol Neymar Jr completou 33 anos de idade nesta quarta-feira, 5, e ganhou uma declaração de amor da namorada, a influencer Bruna Biancardi. Inclusive, ela confirmou o nome da segunda filha deles ao assinar o post com os nomes: "Bru, Mavie e Mel".

"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto... Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui! Parabéns meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou! Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento!", disse ela.

E completou: "Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado. Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje. BRILHA!! Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel".

