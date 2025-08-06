Eles cresceram! Os 3 filhos de Bernardinho reaparecem com o pai em evento

O técnico de vôlei Bernardinho é fotografado ao lado dos 3 filhos, Bruno, Júlia e Vitória, em evento no Rio de Janeiro

O técnico de vôlei Bernardinho, de 65 anos, fez uma rara aparição em público com seus 3 filhos. O pai coruja foi prestigiar o lançamento do livro ‘Entre Sombras e Vitórias', do seu filho mais velho, Bruno Rezende, em uma livraria no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 6.

Ele foi ao evento com suas outras duas filhas, Julia e Vitória. Inclusive, Bernardinho posou orgulhoso ao lado dos 3 filhos, que mostraram o quanto já cresceram nos últimos anos.

Vale lembrar que Bruninho é fruto do antigo relacionamento de Bernardinho com Vera Mossa. Enquanto isso, as meninas Júlia e Vitória nasceram do casamento dele com Fernanda Venturini, de quem ele se separou em 2020.

Hoje em dia, o técnico namora com a jornalista Ana Paula Araujo, que trabalha nos telejornais da Globo.

O relacionamento de Ana Paula Araújo e Bernardinho

Os rumores de que os dois estavam namorando começaram a circular ainda em 2024. A primeira aparição pública do casal aconteceu em agosto do mesmo ano, durante um evento realizado em São Paulo. Ela foi prestigiar o amado em uma palestra e os dois posaram abraçados na entrada do evento depois de chegarem de mãos dadas.

Recentemente, Ana Paula Araújo dividiu com os seguidores um registro raro de um almoço especial em família. Ela se reuniu com os parentes em um restaurante no Rio de Janeiro para celebrar o aniversário de seu irmão, Marco Antônio. O técnico de vôlei Bernardinho também esteve presente na comemoração. Veja a foto!

Além disso, a jornalista Ana Paula Araujo foi a convidada da apresentadora Ana Maria Braga no Mais Você. Durante o papo, a âncora do Bom Dia Brasil foi questionada sobre seu relacionamento com o técnico de vôlei Bernardinho.

"Como vai o namoro?", perguntou a loira. “Vai bem”, se limitou a dizer a jornalista. “Posso contar? Pode, todo mundo sabe. Ela namora um cara que eu sou fã, o Bernardinho. Ele é um homem fantástico”, continuou a apresentadora.

Em seguida, o matinal mostrou imagens dela acompanhando o namorado em uma partida de vôlei. "De vez em quando eu estou nessas situações. O Jodar [Apresentador Alessandro Jodar ] tem que me dar umas aulas de esporte para eu poder enteder um pouquinho mais", ela brincou.

A casa de Bruno Rezende

O jogador de vôlei Bruninho, que é filho do técnico Bernardinho, abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro. Ele possui uma propriedade em São Conrado, que fica na zona sul da capital fluminense.

Em entrevista para Pedro Scooby no canal Podpah, ele fez um tour pelos ambientes e revelou que fez uma reforma no espaço recentemente. Inclusive, ele contou que sempre teve o sonho de ter o seu próprio lar.

"Eu morava em apartamento, era bem menos obra. Mas é bem maneiro estar pertinho da praia, ter um lugar pra receber os amigos... Estou amarradão. É o que eu queria para poder aproveitar um pouco mais, nessa vida maluca de viagens e competições, ter um lugar tranquilo que eu possa receber meus amigos, família, não tem preço", disse ele.

