Duda Nagle exibe hematomas no rosto após luta contra Popó Freitas

Duda Nagle mostra os hematomas em seu rosto após perder luta para Popó Freitas e brinca sobre sua aparência: ‘Parecendo um avatar’

O ator Duda Nagle exibiu a situação do seu rosto após perder a luta contra Popó Freitas no Fight Music Show na noite de sábado, 17. Na manhã deste domingo, 18, ele apareceu nas redes sociais para exibir os hematomas e o inchaço da face.

O artista surgiu com o nariz e os olhos inchados, além de hematomas roxos. "Estou com a cara inchada. Lutador aniversariante, que perdeu por pontos…Estou parecendo um avatar. Mas está tranquilo até… Os dentes estão inteiros, o parachoque um pouco avariado”, disse ele.

Popó Freitas foi o campeão da luta contra o estreante Duda Nagle. O ator aguentou até o gongo final e foi aplaudido pela torcida, mas perdeu na pontuação.

No final da luta, Popó elogiou o desempenho de Duda. "Parabéns, cara, seu aniversário hoje. Eu não quetria na verdade um presente desses. Mas tem algo que a gente escolhe na vida, é ser presenteado. Eu te dei esse presente, mas foi você que deu esse presente para essas pessoas aqui. Ao contrário de Bambam, ao contrário de Dublê e de muitos que aqui sobem, você fez completamente diferente, fez o que nem lutador profissional aguentaria aqui. Sua filhinha hoje está orgulhosa de você", disse ele, segundo o site Combate.

Por fim, o ator comemorou: "Uma tremenda honra, eu admiro muito a trajetória dele. Sou um ator que quero fazer cinema de ação, contar a história de grandes campeões como ele, acredito muito no potencial do Brasil para isso. Eu só podia fazer meu melhor. A partir do segundo round, vi que já estava embassado só na questão de sobrevivência e de honra. Meu time me deu suporte total pra seguir na batalha".

