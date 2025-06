Diego Fernandes recebe Lamine Yamal no Terminal do BTG no aeroporto

O empresário Diego Fernandes recebeu o craque espanhol Lamine Yamal para o início das férias do atleta no Brasil

Conhecido como anfitrião de grandes personalidades do esporte mundial, o empresário Diego Fernandes recebeu o jogador de futebol Lamine Yamal no Terminal do BTG no Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta segunda-feira, 16.

O jovem craque espanhol veio ao Brasil para iniciar o seu período de férias. Fernandes coordenou a recepção do atleta com discrição e elegância, em uma estrutura que alia conforto, segurança e privacidade.

Diego Fernandes é empresário no ramo dos esportes e possui uma relação próxima com atletas e suas famílias. Recentemente, ele organizou a ida de pilotos do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 para uma experiência exclusiva de surfe na piscina de ondas da Fazenda Boa Vista.

O empresário é conhecido por sua autenticidade brasileira e como uma figura-chave na construção de pontes entre o Brasil e o cenário esportivo global.