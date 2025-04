Denilson detona a camisa vermelha da Seleção: ‘É uma vergonha’

Ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira, Denilson reage aos rumores de que a camisa reserva pode ser vermelha para a Copa do Mundo 2026

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson Show deu a sua opinião ao ver os rumores de que a Seleção Brasileira pode ter uma camisa vermelha para a Copa do Mundo 2026. Os rumores dizem que a camisa vermelha será a opção reserva do time e iria substituir a camisa azul. Com isso, ele detonou a possibilidade e disse que a troca seria uma forma de perder a identidade do time.

"Tem alguns assuntos que vêm à tona e me incomodam um pouco. E esse assunto da camisa vermelha do Brasil tem que incomodado demais. Primeiro que foi obviamente um grande prazer ter representado o meu país, Copa do Mundo e qualquer competição. E a tal da amarelinha, a Canarinho, tem um peso para o adversário, para o mundo. E você mudar a cor da camisa, eliminar uma camisa azul e acrescentar um uniforme vermelho, que não tem nada a ver com a Seleção Brasileira, com a imagem da Seleção, por qualquer outra questão, tem me incomodado demais”, disse ele.

E completou: "O Brasil, já há algum tempo, perdeu o prestígio, perdeu o respeito do torcedor, e a gente tenta resgatar fazendo vídeos, acompanhando jogos e dar moral, mas se lá no campo não der certo, não adianta nada o influenciador ficar incentivando o torcedor a acompanhar. Mas essa da camisa vermelha é perder a identidade de vez. É perder o DNA de vez, e esse assunto tem me incomodado. É uma vergonha para o Brasil perder essa identidade com o povo brasileiro. Já está difícil resgatar a paixão, e vem essa da camisa vermelha. Eu fico imaginando quando os caras sentam para criar uma ideia, um marketing, um uniforme novo e tal e quando o cara falou: ‘vamos fazer uma camisa vermelha para a Seleção brasileira’. Não sei o que vocês pensam, eu sou completamente contra. Vamos manter a nossa identidade, o nosso DNA, é isso que eu penso”.

A declaração da CBF

Com a repercussão negativa sobre a possibilidade de uma camisa vermelha para a Seleção, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se pronunciou e informou que as fotos que estão circulando nas redes sociais não são oficiais.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto (os padrões nas cores amarelo tradicional e azul serão mantidos) e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike", informaram ao site UOL.

