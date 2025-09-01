CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Esporte
  2. David Luiz fala pela primeira vez sobre mulher que o denunciou: ‘Nunca ameacei’
Esporte / Declaração

David Luiz fala pela primeira vez sobre mulher que o denunciou: ‘Nunca ameacei’

O jogador de futebol David Luiz, ex-Seleção Brasileira, rompeu o silêncio após denúncia de mulher que trocava mensagens com ele

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 14h08

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
David Luiz
David Luiz - Foto: Reprodução / Instagram

O jogador de futebol David Luiz, que já jogou na Seleção Brasileira, veio à público para se pronunciar das recentes acusações contra ele. Nos últimos dias, a assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante denunciou o atleta por ameaça após dizer que teria tido um relacionamento extraconjugal com ele e troca de mensagens nas redes sociais.

Em um vídeo, o atleta negou as acusações de ameaças e disse que nunca encontrou com a mulher. Ele apenas confirmou a troca de mensagens. "Eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Foi disponibilizado o email do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Infelizmente, as coisas têm saído do controle, tem sido um momento muito ruim, muito chato. Mas eu tô aqui de coração aberto para falar para vocês que errei, errei sim, trocar mensagem com essa pessoa. Mas eu nunca, nunca e nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. As medidas legais estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível", disse ele. 

A equipe de David Luiz também emitiu uma nota oficial sobre o assunto. "Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes", afirmaram. 

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante fez um boletim de ocorrência na polícia na semana passada ao relatar te sido ameaçada por David Luiz. Ela conseguiu uma medida protetiva na Justiça do Ceará.

Segundo o site G1, o advogado dela informou que a assistente social e o jogador de futebol tiveram um relacionamento, que acabou quando ele sugeriu um trisal. Após isso, ele teria feito ameaças para ela. “A medida protetiva saiu muito rápido justamente pela questão da gravidade do assunto. A forma com que ele escreveu, era muito claro o tom de ameaça que ele fez. Então, não havia dúvida quanto à questão da necessidade da medida protetiva”, afirmou o advogado Fabiano Távora.

Assista ao vídeo de David Luiz:

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

David Luizjogador de futebol

Leia também

Vida pessoal

Bruninho posta foto com a nova namorada - Foto: Reprodução / Instagram; @pedro_teixa

Bruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é

Amor

Novas fotos de Gabriel Medina com a namorada, Isabella Arantes - Foto: Reprodução / Instagram

Novas fotos de Gabriel Medina com a namorada encantam os fãs

Condenação

Felipe Anderson - Foto: Reprodução / Instagram

Pai de jogador do Palmeiras é condenado à prisão após acidente

Carreira

Vampeta e a filha Giovanna Santos - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Vampeta revela que tem uma profissão bem comum

Bebê

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 crianças - Foto: Reprodução / Instagram

Jogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo

Emoção

Hugo Souza e Rauany Barcellos - Foto: Reprodução / Instagram

Hugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos

Últimas notícias

Camila Pudim destaca a importância de preparar bem a pele, usar produtos versáteis e não ter medo de ousarCamila Pudim: 5 dicas e segredos de maquiagem para você arrasar
Fernanda Paes Leme e Catia Fonseca deixaram a Dança dos FamososEliminação inesperada: saiba quem saiu da Dança dos Famosos e vote em quem deveria deixar
Virginia FonsecaA data da coroação de Virginia Fonseca é revelada!
Carlinhos MaiaCarlinhos Maia admite traição e fala sobre medo do futuro
Catia Fonseca: astróloga e numeróloga alerta para nome artístico da apresentadoraAstróloga faz alerta sobre nome artístico de Catia Fonseca: 'Não favorece'
Rodrigo FaroRodrigo Faro fatura quantia milionária com a internet. Saiba o valor
Gabriel Medina e Isabella ArantesNova namorada de Gabriel Medina manda recado em camiseta e surfista reage; veja o comentário
Carlinhos de Jesus falou sobre doença no Fantástico; médico explica e alertaMédico alerta para doença grave de Carlinhos de Jesus: 'Exige resiliência'
Fernanda Paes LemeFernanda Paes Leme desabafa: ‘Me recolhi para chorar sozinha’
Christiane Torloni com a mãe, Monah DelacyChristiane Torloni conta que a mãe, Monah Delacy, sofreu um AVC: 'Milagre'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade