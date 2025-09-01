David Luiz fala pela primeira vez sobre mulher que o denunciou: ‘Nunca ameacei’

O jogador de futebol David Luiz, ex-Seleção Brasileira, rompeu o silêncio após denúncia de mulher que trocava mensagens com ele

O jogador de futebol David Luiz, que já jogou na Seleção Brasileira, veio à público para se pronunciar das recentes acusações contra ele. Nos últimos dias, a assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante denunciou o atleta por ameaça após dizer que teria tido um relacionamento extraconjugal com ele e troca de mensagens nas redes sociais.

Em um vídeo, o atleta negou as acusações de ameaças e disse que nunca encontrou com a mulher. Ele apenas confirmou a troca de mensagens. " Eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Foi disponibilizado o email do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Infelizmente, as coisas têm saído do controle, tem sido um momento muito ruim, muito chato. Mas eu tô aqui de coração aberto para falar para vocês que errei, errei sim, trocar mensagem com essa pessoa. Mas eu nunca, nunca e nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. As medidas legais estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível ", disse ele.

A equipe de David Luiz também emitiu uma nota oficial sobre o assunto. "Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes", afirmaram.

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante fez um boletim de ocorrência na polícia na semana passada ao relatar te sido ameaçada por David Luiz. Ela conseguiu uma medida protetiva na Justiça do Ceará.

Segundo o site G1, o advogado dela informou que a assistente social e o jogador de futebol tiveram um relacionamento, que acabou quando ele sugeriu um trisal. Após isso, ele teria feito ameaças para ela. “A medida protetiva saiu muito rápido justamente pela questão da gravidade do assunto. A forma com que ele escreveu, era muito claro o tom de ameaça que ele fez. Então, não havia dúvida quanto à questão da necessidade da medida protetiva”, afirmou o advogado Fabiano Távora.

Assista ao vídeo de David Luiz: