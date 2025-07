Davi Lucca dá bronca no pai, Neymar Jr, em entrevista inédita: ‘Vacilou!’

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca esbanja simpatia em entrevista raríssima e faz cobrança para o pai

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 13 anos, esbanjou simpatia em uma entrevista raríssima. Nesta semana, ele acompanhou o pai em um jogo do time Santos e falou com a equipe do atleta nos bastidores. Inclusive, ele aproveitou o espaço para dar uma ‘bronca' no pai.

Davi comentou sobre o seu novo visual com trancinhas, que foi inspirado no pai e na irmã Mavie. Além disso, ele comentou sobre quando foi ao centro de treinamento do Santos para treinar com o pai.

O garoto comentou que fez um gol no pai, mas Neymar não compartilhou o vídeo publicamente. O atleta apenas mostrou quando fez um drible no herdeiro. "Meu pai deu carrinho ali, caí no chão, parecia uma batata. Sai rolando, mas não tem muito o que fazer contra o meu pai. Mensagem pro meu pai: Vacilou! Eu falei para você postar o vídeo do gol que eu fiz em você e não postou. Meus amigos tudo me zoando, falando que eu levei caneta, mas ele também levou gol. Tem que mostrar”, disse ele.

Por fim, Davi revelou o que falou para Neymar Jr antes do jogo: "Falei: Boa sorte, arregaça nesse jogo e dá o seu melhor”.

Além de Davi Lucca, Neymar Jr é pai de 3 meninas: Mavie, de quase 2 anos, Helena, de 1 ano, e Mel, de quase 1 mês.

A primeira foto de Davi Lucca com Mel

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 13 anos, conheceu a irmã caçula, Mel, fruto do casamento do pai com a influencer Bruna Biancardi. Nesta terça-feira, 15, ele foi a casa do pai para visitar a bebê e foi fotografado com a irmãzinha no colo.

Além disso, a pequena Mel também recebeu as visitas da mãe de Davi, Carol Dantas, e do irmão dele, Valentim. As fotos foram compartilhadas por Bruna, que também mostrou um novo registro da filha Mavie com a irmã.

Post de Bruna Biancardi sobre a visita de Davi Lucca

