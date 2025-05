Crianças da família de Mano Menezes morrem em acidente de carro

Família de Mano Menezes em luto: Enteados da filha do técnico de futebol morreram aos 16 e 9 anos de idade no Rio Grande do Sul

A família do técnico de futebol Mano Menezes está de luto. Os enteados da filha dele morreram em um acidente de carro na sexta-feira, 16, em Santana do Livramento , Rio Grande do Sul.

De acordo com o Portal G1, os mortos são Maria Sophia Costa Dumoncel, de 16 anos, e Arthur da Costa Dumoncel, de 9 anos, filhos de Álvaro Dumoncel e Mirela Gomez da Costa. Hoje em dia, Álvaro é o marido de Camilla Menezes, filha de Mano Menezes.

As crianças estavam em um carro que saiu da pista e capotou. Eles morreram no local. O acidente teve mais uma vítima fatal, que era um homem de 42 anos, e duas pessoas foram encaminhadas para um hospital.

As mortes das crianças foram confirmadas pelo time Grêmio em um comunicado oficial. Leia abaixo:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa. As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente. Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica", informaram.

Post de Camilla Menezes sobre as mortes dos enteados

