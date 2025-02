Com volta de Neymar Jr, Santos dispara e ultrapassa Flamengo em novos fãs

Sucesso! Após retorno de Neymar Jr., Santos superou o Flamengo com recordes impressionantes de popularidade entre os brasileiros; saiba mais

Que Neymar Jr. é um fenômeno do futebol mundial não é novidade para ninguém! Desde seu retorno ao Santos, o impacto foi imediato: o clube conquistou mais de 5 milhões de novos fãs, ultrapassando o Flamengo, que até então detinha a maior base de torcedores do país nas redes sociais. Esse crescimento marca um recorde histórico para o Peixe.

Em 2024, o Flamengo parecia imbatível nesse quesito, tendo registrado um impressionante aumento de 4,178 milhões de fãs, tornando-se líder na categoria, segundo dados do Ibope Repucom. No entanto, a chegada de Neymar mudou o cenário.

Entre 31 de dezembro de 2024 e a última atualização feita na segunda-feira, 3, o Santos saltou de 14,1 milhões para 18,9 milhões de fãs, um crescimento de 34%, de acordo com o UOL. E a empolgação da torcida não se limitou às redes sociais. O programa de sócio-torcedor do clube, o Sócio Rei, também sentiu esse impacto, chegando a 70 mil associados – um aumento de mais de 20 mil adesões desde o anúncio do craque.

Qual é o segredo do carisma de Neymar Jr.?

O jogador de futebol Neymar Jr é um sucesso dentro e fora dos campos. Ele atrai multidões em seus jogos ao redor do mundo e também é seguido por milhões de pessoas nas redes sociais. Então, a pergunta que surge é: Qual é o segredo do carisma de Neymar? Para responder, o especialista em comunicação Giovanni Begossi apontou os fatores que fazem o atleta ser tão querido pelo público e cativante em suas aparições.

Para começar, o especialista apontou a personalidade de Neymar Jr, que é confiante em seus gestos e atitudes. “Falando da personalidade, Neymar exibe uma confiança natural na sua fala e estilo de jogo, que acaba inspirando e atraindo muita gente. É bonito de ver", afirmou.

Outro destaque é a humildade do jogador. "Por outro lado, apesar de tanto sucesso, o jogador permanece humilde e sempre acessível, o que o aproxima ainda mais de seu público”, contou ele, que ainda destacou que, mesmo quando estava vivendo o exterior, Neymar sempre esteve ligado com o povo brasileiro. Ele mantinha encontros com personalidades que fazem sucesso por aqui e também curtia as férias em solo brasileiro.

O terceiro ponto do carisma de Neymar é seu sorriso simpático e a aparência. “Outra coisa importante de se destacar é que a aparência também comunica, Neymar é estiloso e está sempre bem arrumado, seja casual ou formalmente. Ele demonstra grande conexão com a moda e também com a música”, comentou o especialista, que também afirmou que a presença frequente dele nas redes sociais facilita a identificação com o público.

Por fim, o sucesso dele também vem de sua história de superação. Neymar é um exemplo vivo de que é possível crescer na vida fazendo o que gosta. "Neymar é capaz de movimentar multidões e a ida dele para o Santos atrai muita visibilidade ao clube, foi uma jogada de mestre. Seja pela atuação em campo ou fora dele, de fato, ele é um fenômeno, uma máquina de criar conexão com os fãs”, revelou. Veja mais detalhes!

