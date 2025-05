Caso Daniel Alves: Jogador voltará a ser julgado na Justiça da Espanha

Após notícia da absolvição de Daniel Alves, a promotoria de Barcelona decide levar o processo para a instância mais alta da Justiça

O jogador de futebol Daniel Alves voltará a ser julgado pela Justiça da Espanha. De acordo com o site G1, o Ministério Público de Barcelona recorreu da decisão sobre a absolvição do brasileiro. Ele tinha sido condenado por estupro de uma mulher em uma boate, mas o caso foi anulado há poucos meses. Agora, o processo voltará a ser julgado.

O novo julgamento será no Tribunal Supremo da Espanha, que é a instância da alta da justiça no país e tem o poder de revisar decisões de todas as instâncias anteriores. A promotoria reabriu o caso ao dizer que a absolvição dele “condenou moralmente a vítima”.

Vale lembrar que a primeira sentença de Daniel Alves saiu em fevereiro de 2024, quando ele condenado a quatro anos e meio de prisão pela acusação de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022.

A anulação da condenação aconteceu em 28 de março de 2025 pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

O dinheiro depositado por Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves recebeu a notícia de que a Justiça da Espanha o absolveu da condenação de estupro. Ele foi detido e julgado pela acusação de que teria abusado sexualmente de uma mulher em uma boate da Espanha em dezembro de 2022. Agora, o Tribunal Superior de Catalunha chegou à conclusão de que não existiam provas suficientes para prendê-lo e julgá-lo como culpado. Com isso, ele foi absolvido do julgamento.

A partir da decisão da justiça, uma dúvida ficou no ar: e a indenização que ele deveria pagar para a vítima? Durante o processo de investigação, Daniel Alves fez um depósito na justiça no valor de 150 mil euros, cerca de R$ 800 mil, que deveria ser pago para a vítima no final do processo. Agora, de acordo com o Portal Leo Dias, o dinheiro deverá ser devolvido para o atleta quando o processo for realmente finalizado. Isso porque a suposta vítima ainda pode recorrer da decisão do tribunal.

Leia também: Esposa de Daniel Alves mostra barriga da gravidez pela primeira vez