Casamento de Éder Militão e Tainá Castro: O valor da festa luxuosa

Valor estimado da festa de casamento de Éder Militão e Tainá Castro é revelado por colunista. Entenda quais são os custos

O jogador de futebol Éder Militão se casa na próxima sexta-feira, 18, com Tainá Castro. A festa de casamento acontecerá no Palácio Tangará, em São Paulo, e contará com luxo em todos os detalhes.

Inclusive, o colunista Leo Dias revelou qual é o valor estimado do evento: de R$ 500 mil a R$ 700 mil. O custo do evento envolve vários detalhes.

Por exemplo, o espaço de eventos tem o aluguel de cerca de R$ 150 mil. Além disso, o local oferece o serviço gastronômico de cerca de R$ 780 por convidado. Como o casamento de Militão deve ter cerca de 350 convidados, o custo de alimentação é estimado em R$ 273 mil.

Enquanto isso, o colunista informou que o serviço de bebidas e drinks tem o custo estimado entre R$ 89.250 e R$ 280 mil.

Show de Gusttavo Lima no casamento

O cantor Gusttavo Lima é uma das atrações do casamento luxuoso de Éder Militão e Tainá Castro. De acordo com o jornal Extra, o famoso cobrou um cachê milionário para se apresentar no evento, que acontecerá no dia 18 de julho.

A publicação informou que o cachê de Gusttavo Lima será de R$ 1 milhão. Inclusive, ele teria dado um desconto para o casal famoso, já que seu cachê pode chegar a R$ 2 milhões para alguns eventos.

O casamento de Éder e Tainá deverá ter cerca de 300 convidados e a festa deve durar 12 horas. A celebração acontecerá em um local nobre de São Paulo e o vestido da noiva foi feito pela estilista Marie Lafayette.