  2. Bruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é
Esporte / Vida pessoal

Bruninho, do vôlei, posta primeira foto com a nova namorada; saiba quem é

O jogador de vôlei Bruninho compartilhou a primeira foto ao lado namorada, que é especialista em investimentos; conheça a eleita do atleta

por Rafaela Oliveira
Publicado em 01/09/2025, às 12h16

Bruninho posta foto com a nova namorada
Bruninho posta foto com a nova namorada - Foto: Reprodução / Instagram; @pedro_teixa

O jogador de vôlei Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho, está comprometido! Na noite de domingo, 31, o atleta compartilhou com o público a primeira foto ao lado da nova namorada, Ana Laura Magalhães. O casal marcou presença no show da banda YellowCard, em São Paulo.

De acordo com informações do 'Extra', Bruninho e Ana Laura foram filmados por amigos curtindo o evento bem à vontade. A moça, inclusive, esteve recentemente no lançamento da biografia do jogador, intitulada 'Entre sombras e vitórias'.

Mas afinal, quem é Ana Laura Magalhães? A nova namorada de Bruninho tem 34 anos, é especialista em investimentos e dona do canal 'Explica Ana', no YouTube, que conta com quase 40 mil inscritos. Bacharel em Relações Internacionais e Mestre em Economia Política Internacional, a moça foi considerada, aos 29, como uma das principais vozes do país com menos de 30 anos pela revista Forbes.

Atualmente, a companheira de Bruninho soma 180 mil seguidores nas redes sociais, onde costuma compartilhar registros de seu dia a dia, viagens e conteúdos voltados para sua área.

Bruninho revela detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro

Recentemente, o jogador de vôlei Bruninho, que é filho do técnico Bernardinho, abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro. Ele possui uma propriedade em São Conrado, que fica na zona sul da capital fluminense.

Em entrevista para Pedro Scooby no canal Podpah, ele fez um tour pelos ambientes e revelou que fez uma reforma no espaço recentemente. Inclusive, ele contou que sempre teve o sonho de ter o seu próprio lar.

"Eu morava em apartamento, era bem menos obra. Mas é bem maneiro estar pertinho da praia, ter um lugar pra receber os amigos... Estou amarradão. É o que eu queria para poder aproveitar um pouco mais, nessa vida maluca de viagens e competições, ter um lugar tranquilo que eu possa receber meus amigos, família, não tem preço", disse ele; confira mais detalhes!

Bruninho cogitou aposentadoria após Olimpíadas

Em agosto de 2024, Bruninho surpreendeu seus seguidores ao anunciar sua possível despedida do vôlei após a derrota da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2024. Na época, o jogador deixou claro que estava considerando a aposentadoria do esporte após 18 anos de carreira.

Em suas redes sociais, Bruninho compartilhou uma foto de sua provável última competição com a camisa verde e amarela. Na legenda, ele abriu o coração e indicou que pode estar na hora de se aposentar: "Eu lutei com todas as minhas forças, todos esses 18 anos, o meu maior orgulho sempre foi vestir essa camiseta e representar o meu país”, iniciou.

"Nem nos meus melhores sonhos imaginei poder disputar cinco Olímpiadas, conquistar três medalhas olímpicas, e todos os títulos possíveis pela seleção. Falhei, chorei e caí várias vezes, inclusive agora”, Bruno lamentou a derrota da equipe masculina e afirmou que ainda enfrenta dificuldades para lidar com as perdas.

Por fim, Bruninho agradeceu o apoio do público e se despediu: "Momentos mágicos que estarão sempre na minha recordação… fruto de muita paixão, dedicação e luta. Família, amigos e todos que estiveram comigo, obrigado de coração. Um grande beijo no coração", concluiu o jogador de vôlei, que já tinha dado indícios de sua aposentadoria.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

BruninhoAna Laura MagalhãesBruninho do Vôlei

