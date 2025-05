Brasileiro da MotoE é atropelado logo após sofrer acidente durante corrida

O brasileiro Eric Granado perdeu o controle da moto durante corrida e foi atropelado logo em seguida por outro piloto da MotoE

O brasileiro Eric Granado, piloto da MotoE, sofreu um acidente neste sábado, 10, durante a estreia da temporada 2025 da categoria, em Le Mans, na França. Na ocasião, o condutor caiu depois de perder o controle do veículo e acabou sendo atropelado logo em seguida por outro participante.

Em registros do ocorrido é possível notar que Granado conseguiu levantar normalmente após cair da moto. No entanto, em questão de segundos, ele foi atingido pelo piloto Raffaele Fusco, que seguia logo atrás e também perdeu o controle.

O brasileiro foi atendido rapidamente e encaminhado ao hospital. De acordo com o boletim médico divulgado nas redes sociais de Eric Granado, ele sofreu uma fratura na tíbia direita e ficará em observação pelas próximas 24 horas .

O piloto da MotoE ainda deverá viajar para Barcelona, onde passará por uma cirurgia na próxima terça-feira, 13. Raffaele Fusco, que também acabou se envolvendo no acidente, não sofreu ferimentos e passa bem.

O boletim médico de Eric Granado

Por meio das redes sociais, a equipe de Eric Granado atualizou o quadro de saúde do piloto. Após receber atendimento médico, um boletim informando seu quadro foi compartilhado em seu perfil oficial neste sábado, 10.

"Após o acidente de hoje, Eric Granado sofreu uma fratura na tíbia direita. Ele permanecerá sob observação nas próximas 24 horas e está programado para viajar para Barcelona, onde passará por cirurgia na próxima terça-feira no Hospital Universitário Dexeus", diz o comunicado.

