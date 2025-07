Beleza dos filhos do ex-jogador de vôlei Giba rouba a cena em foto com o pai

Ex-jogador de vôlei Giba exibe foto inédita com seus filhos e a semelhança deles chama a atenção: ‘Open bar de olho azul'

O ex-jogador de vôlei Giba, de 48 anos, agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar uma foto ao lado dos filhos mais velhos, Nicoll, de 20 anos, e Patrick, de 16 anos. O pai coruja exibiu uma foto com os herdeiros e a beleza dos jovens roubou a cena.

Giba apareceu sorridente com a filha, que é modelo e influencer, e o filho. Os dois são frutos do antigo relacionamento do atleta com Cristina Pirv.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre a beleza de pai e filhos. “Open bar de olho azul”, brincou um seguidor. “São perfeito demais”, afirmou outro. “Que lindos! Como são parecidos”, declarou mais um. “A genética de vocês é excelente. Tal pai, tal filhos, lindos!”, escreveu outro.

Vale lembrar que Giba também é pai de Brianna, de 4 anos, do atual relacionamento com Maria Luiza Daudt.

Trajetória de Giba

Um dos maiores nomes da história do vôlei mundial, Giba construiu uma carreira marcada por títulos, superações e protagonismo. Conhecido por sua energia contagiante e liderança dentro de quadra, o ex-jogador foi peça fundamental na chamada “geração de ouro” da Seleção Brasileira de Vôlei, que dominou o cenário internacional entre os anos 2000 e 2010.

“Tudo começou com muito sacrifício. Eu não era o mais alto, o mais forte, nem o mais técnico. Mas eu tinha paixão, entrega e um objetivo muito claro: ser campeão pelo Brasil”, declarou Giba em entrevista recente, relembrando o início da trajetória que o levou ao topo do esporte.

Giba coleciona conquistas expressivas, incluindo a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, além de duas pratas (Pequim 2008 e Londres 2012). Também fez parte do elenco tricampeão mundial (2002, 2006 e 2010) e venceu diversas Ligas Mundiais, consolidando-se como um dos maiores ponteiros da história do voleibol.

Ao longo da carreira, o atleta também passou por clubes de destaque na Itália, Rússia e Argentina, além de atuar no Brasil por equipes como Minas Tênis Clube e Cimed. Mesmo com lesões e desafios extracampo, Giba se reinventou e seguiu como referência.

Fora das quadras, Giba se envolveu em projetos sociais e também ocupou cargos ligados ao desenvolvimento esportivo, incluindo atuação como presidente da Comissão de Atletas da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Atualmente, o ex-atleta se dedica a palestras motivacionais e iniciativas voltadas à formação de novos talentos.

Sobre sua aposentadoria, oficializada em 2014, ele reflete com orgulho: “A maior vitória foi poder inspirar uma geração. Ver jovens com brilho nos olhos dizendo que começaram a jogar por minha causa é impagável”.

Giba segue como um nome respeitado no meio esportivo e uma figura admirada pelo público brasileiro, mantendo viva sua conexão com o vôlei através de suas experiências e contribuições.