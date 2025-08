Aos 20 anos, jogadora de vôlei morre em festa na Itália

O corpo de Simona Cinà, jogadora de vôlei, é encontrado arranhado e de bruços em piscina em uma residência particular em Palermo, Itália

A jogadora de vôlei Simona Cinà, de 20 anos, foi encontrada morta na madrugada de sábado, 2. Ela faleceu durante uma festa de formatura em uma residência particular em Palermo, Itália. A equipe de emergência foi acionada quando o corpo foi encontrado por um dos convidados, mas já era tarde demais.

Simona foi convidada para a festa de formatura de uma amiga que também jogava vôlei. Segundo veículos italianos, o ocorrido foi por volta das 3h20 e 4h da manhã, e a família só foi informada da tragédia ao tentarem entrar em contato, após se preocuparem com a demora da jovem para voltar para casa.

“Ninguém avisou os pais dela, que, preocupados porque Simona não havia retornado às 4h50 , ligaram para o celular dela. Um jovem atendeu. Ele disse que a filha deles estava passando mal. Eles correram para a casa e a encontraram morta.", contou Gabriele Giambrone, o advogado da família.

Os pais da jogadora acreditam que, no momento da ligação, ela já estava morta. De acordo com as primeiras reconstruções do caso, pouco antes das 4 da manhã o socorro foi acionado. A melhor amiga da menina foi embora da festa por volta das 3h, e apesar da festa lotada, ninguém percebeu o desaparecimento de Simona.

“Ninguém viu nem ouviu nada, mas alguns ainda estavam molhados, sinal de que tinham acabado de sair da piscina. Como é possível que não tenham notado nada?”, indagou o advogado. A piscina não era grande, com seis metros de comprimento, dois de largura e um fundo raso. O convidado que notou o corpo estava recolhendo copos plásticos.

A família não acredita que a jogadora possa ter sofrido um mal súbito, já que sua saúde era constantemente monitorada. “Simona era saudável, cuidava do corpo. Ela era um peixe, amava a água e jamais se afogaria em uma piscina", disse o pai da vítima em entrevista.

“A piscina é pequena e a vila estava cheia de jovens. Além disso, a menina estava de bruços. Se ela tivesse caído na água, não a teriam encontrado naquela posição. E mesmo supondo que ela tenha se sentido mal enquanto estava na piscina, como é que ninguém viu o corpo?”, o advogado questiona, apontando detalhes que levantam suspeitas.

