Agustín Giay: conheça o jogador de futebol apontado como affair de Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Agustín Giay e a modelo Amanda Kimberlly estariam se 'aproximando aos poucos'; conheça o atleta do Palmeiras

Ao que tudo indica, Amanda Kimberlly, mãe de uma das filhas de Neymar Jr, está vivendo um novo affair com o jogador de futebol Agustín Giay. De acordo com informações do jornal 'Extra', a modelo e o atleta argentino estariam se conhecendo melhor.

Ainda segundo o veículo, Amanda e Agustín foram apresentados por meio de um casal de amigos e estão se aproximando aos poucos. Discretos, os dois passaram a se seguir nas redes sociais, mas ainda não se manifestaram publicamente a respeito do suposto romance.

Mas afinal, quem é Agustín Giay? Apontado como novo affair de Amanda Kimberlly, o atleta argentino tem 21 anos e é lateral direito do Palmeiras. Ele chegou ao time brasileiro em 2024, após atuar na seleção argentina no Sub-20. O jogador se tornou titular do clube paulista depois de se recuperar de lesões.

Assim como a modelo, Giay vive de forma discreta e não costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. Amanda Kimberlly, que até pouco tempo atrás publicava registros de Helena, sua filha com Neymar Jr, decidiu não mostrar mais a menina com frequência após uma série de ataques virtuais direcionados à bebê.

O presente de Neymar Jr para a filha, Helena

O jogador de futebol Neymar Jr presenteou a filha Helena, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly, com um mimo especial para marcar o seu primeiro ano de vida, completado em julho.

De acordo com o colunista Leo Dias, Neymar deu uma pulseira de brilhantes para a herdeira. Inclusive, a publicação apontou que o atleta deu o mesmo presente para Mavie, sua primeira filha com Bruna Biancardi, quando ela completou 1 ano.

