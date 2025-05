De volta aos palcos! Jorge, dupla de Mateus, surpreende fãs ao retornar à turnê

O cantor Jorge, da dupla com Mateus, retorna aos palcos após um mês afastado e surpreende fãs durante show em Janaúba; saiba detalhes!

MateusLiduario está de volta aos palcos! O cantor de 38 anos, que forma dupla sertaneja com Jorge, retornou após um mês afastado devido a uma cirurgia de emergência. O anúncio foi feito pelas redes sociais oficiais de Jorge & Mateus, que compartilharam um vídeo do último show da turnê de 20 anos, realizado na sexta-feira, 30.

O cantor surpreendeu os fãs de Janaúba, em Minas Gerais, ao subir novamente ao palco ao lado de sua dupla. Na publicação, a dupla agradeceu o apoio do público: "Janaúba, terra da prosperidade, foi palco de um momento especial: a volta de Mateus aos palcos! Após um período de recuperação, ele retornou com energia renovada, e a emoção tomou conta da noite. Obrigado, Janaúba, por fazer parte desse capítulo tão importante na nossa história de Jorge e Mateus!".

Durante o show, Mateus expressou todo seu carinho e gratidão aos fãs. "Mais uma vez aqui, Graças a Deus! Um beijo para vocês, obrigado pelas orações, pelo carinho. Estamos aí, cada vez mais perto dessa cura. Obrigado", falou a dupla de Jorge.

Confira o momento em que Jorge retornou aos palcos:

O que aconteceu?

O cantor Mateus Liduario, da dupla sertaneja com Jorge, passou por uma nova cirurgia no joelho na tarde desta quarta-feira, 7. De acordo com a nota divulgada nas redes sociais da dupla, o artista foi submetido a um desbridamento no joelho. O procedimento consiste na remoção de tecido morto, danificado ou infectado de uma ferida, contribuindo para a cicatrização e reduzindo o risco de complicações no pós-operatório.

"Informamos que, na tarde desta quarta-feira, o cantor Mateus foi submetido a uma nova cirurgia de desbridamento no joelho, como medida para conter a infecção resultante de um quadro de artrite séptica. Neste momento, Mateus segue internado, sob cuidados médicos, e aguarda a emissão de um novo laudo que irá avaliar suas condições físicas após o procedimento", informaram.

