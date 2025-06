Você acha que Luana Piovani deve retornar à Globo? Vote!

Luana Piovani repercutiu na web após entrevista no Fantástico; vote na enquete da CARAS Brasil e aponte se a artista deve retornar à Globo

Luana Piovani (48) voltou à Globo no último domingo, 29. A atriz foi a convidada do quadro 'Pode Perguntar', do 'Fantástico', e durante a atração, ela relembrou momentos marcantes de sua carreira, desafios e respondeu sobre polêmicas.

A participação da artista dividiu opiniões e alguns internautas pediram o retorno de Luana Piovani à emissora, mas qual a sua opinião sobre o assunto? Participe da enquete da CARAS Brasil e aponte se a atriz deve voltar ao canal após participação no Fantástico.

'Não respeitava'

Luana Piovani aproveitou a oportunidade e abriu o coração ao falar de maternidade. Mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 9, frutos de seu antigo casamento com o surfista Pedro Scooby, a artista contou que sua relação com o primogênito do ex-casal não era um mar de rosas.

Em participação no 'Fantástico', Luana disse acreditar que a rebeldia do filho era motivada pelo desejo de morar com o pai no Brasil. Até então, Dom residia com a atriz em Portugal junto com os dois irmãos. O menino se mudou para o Rio de Janeiro e, atualmente, vive com o pai.

"O meu filho não me respeitava, não respeitava minhas ordens. Ele me peitava. Eu não aceito ser maltratada por ninguém. Namorado, patrão, pai, mãe, irmão… nem filho! [...] E foi a melhor coisa que eu já fiz [deixá-lo morar com o pai]. Meu filho está bem, feliz. O meu ex-marido se tornou um pai melhor pois está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente", disse a atriz Luana Piovani.

