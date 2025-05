Tata Werneck deveria ter doado cesta básica a Marcos Oliveira? Vote na enquete

A apresentadora Tata Werneck virou alvo de críticas após ajudar o ator Marcos Oliveira, intérprete de Beiçola em A Grande Família

A apresentadora Tata Werneck (41) se tornou alvo de críticas após doar cestas básicas ao Retiro dos Artistas. A atitude foi feita para apoiar o ator Marcos Oliveira (69), conhecido por interpretar o personagem Beiçola da série A Grande Família (2001-2014), que passou a viver no local recentemente. Opine abaixo sobre a situação!

Tata Werneck doou 20 cestas básicas para serem distribuídas entre os residentes do Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Neste domingo, 26, o ator Marcos de Oliveira usou as redes sociais para agradecer a humorista pelo gesto.

"Oi, Tata. Muito obrigado pelo apoio ao Retiro dos Artistas. Todos nós aqui precisamos bastante de ajuda, e você tem sido um verdadeiro anjo da guarda para a gente", declarou o artista, em vídeo compartilhado no perfil do local.

No entanto, após o gesto, a apresentadora passou a ser alvo de críticas de internautas. "Tata ganha milhões e doa R$ 500 de cestas básicas", insinuou um internauta. A humorista rebateu: "Eu doo para várias instituições todos os meses. Há anos. Nunca divulgo. Só quando aparece um amargo como você."

Em entrevista concedida anteriormente, Marcos já havia revelado que Tata o ajudava. "Ela paga meu plano de saúde e não deixa faltar médico para mim. Agora, no Retiro, vou ter outro plano, e esse custo de saúde ela não terá mais comigo."

