Retorno de Alexandre Frota à Globo divide opiniões; confira

Após 25 anos, Alexandre Frota, de 61 anos, voltou à TV Globo no último domingo, 8, para fazer uma participação na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck. No duelo da atração, ele enfrentou o ator Eri Johnson (63). A participação do ator gerou debate nas redes sociais, principalmente, após Luciano Huck (53) revelar que o ex-deputado Federal do Brasil pediu ajuda para retornar à emissora.

O conteúdo compartilhado pelo marido da apresentadora Angélica (51) mostrava que Alexandre Frota enviou uma carta ao apresentador onde pedia para ele narrar sua história na televisão e mostrar aos seus filhos tudo que já passou. A participação do artista repercutiu bastante nas redes sociais e dividiu opiniões.

Segundo os leitores da CARAS Brasil, 70% dos votos opinam que Alexandre Frota deve retornar à Globo. Por outro lado, 30% do público é contra a volta do ex-deputado Federal à emissora, mas o que você acha sobre este assunto? Ainda dá tempo de votar. Participe da enquete.

Trajetória de Alexandre Frota

Alexandre Frota foi um dos grandes galãs de novelas da Globo nas décadas de 1980 e 1990. Na emissora, ele atuou em Sassaricando (1987), Top Model (1989) e Perigosas Perucas (1992), entre outros clássicos.

Durante a participação de Frota n Domingão com Huck, eles relembraram o casamento o artista com a atriz Claudia Raia (58) e quando ele participou da Casa dos Artistas (2001), no SBT. Também foi exibido o trecho de uma entrevista em que Alexandre revela que ficou rico e foi apresentado às drogas.

