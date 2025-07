Relembre sete frases marcantes de Preta Gil e escolha favorita em enquete

Cantora e empresária, Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos; ao longo da carreira, artista inspirou com frases marcantes, relembre

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, após lutar contra as complicações de um câncer no intestino. Dona de uma extensa carreira, a artista e empresária marcou uma legião de fãs com frases inspiradoras que demonstravam sua força, fé e amor à vida. Relembre sete a seguir, e escolha sua favorita na enquete promovida pela CARAS Brasil.

Qual sua frase favorita da cantora Preta Gil? A minha arte é uma forma de mostrar que todos somos iguais, independentemente das diferenças

Eu não precisei de coragem pra ser quem eu sou, eu precisei me amar

A minha missão é transformar o mundo através da minha arte

Não é fácil passar pelo que passei e continuar sorrindo, sendo positiva. Fui salva pela minha fé e pelo amor dos meus amigos e da minha família

A minha essência é a minha força, a minha verdade e a minha fé

Se tenho esse privilégio, e sei que sou uma mulher privilegiada e tenho essa condição, eu vou, porque tenho muito amor à vida, a isso aqui. Sei que temos que aprender a lidar com a finitude

A gente coloca muita expectativa no amor romântico, mas nossos amores são os amigos

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta Gil iniciou sua carreira musical na década de 2000 com o lançamento do álbum Prêt-à-Porter . Ao longo dos anos, a artista gravou diversos discos e projetos musicais, tendo criado até o próprio bloco de Carnaval e se tornando conhecida pela presença impecável nos palcos e shows.

A cantora também se tornou um símbolo de amizade, já que é muito querida no meio dos famosos e sempre nutriu amizades de longa data. Preta Gil teve um único filho, Francisco Gil, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller.

Entenda o diagnóstico de Preta Gil

O tumor original de Preta Gil foi descoberto em janeiro de 2023, sendo um câncer no reto. Ele foi removido em uma cirurgia em agosto de 2023, após a artista passar pelo tratamento com quimioterapia.

No segundo semestre de 2024, adoença retornou e seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Estes foram removidos em cirurgia, com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024.

