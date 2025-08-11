Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!

Quadro clássico do programa Domingão com Huck, a Dança dos Famosos deu início a fase de grupos neste domingo, 10; escolha seu grupo favorito!

A Dança dos Famosos 2025 deu início a fase de grupos neste domingo, 10, e se tornou assunto entre os telespectadores do programa Domingão com Huck (Globo). Nesta edição, o quadro promete ainda mais diversão e competitividade e, pensando nisso, a CARAS Brasil preparou uma enquete para descobrir qual foi o melhor grupo a se apresentar.

Qual grupo fez a melhor apresentação da Dança dos Famosos? Grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa)

Grupo B (David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme)

Grupo C (Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão)

Grupo D (Lucas Leto, Wanessa, Alvaro e Tereza Seiblitz)

A primeira apresentação em grupos da Dança dos Famosos celebrou os 40 anos do ritmo Axé Music . Com apresentação da banda Olodum, os participantes se entregaram ao momento e se tornaram assunto nas redes sociais. A fase deve durar quatro semanas.

Após a apresentação, o Grupo A, formado por Rodrigo Faro (51), Duda Santos (24), Silvero Pereira (43) e Gracyanne Barbosa (41), foi o que conquistou a maior nota: 55,6. Na sequência, o Grupo D, com Lucas Leto (26), Wanessa (42), Alvaro (26) e Tereza Seiblitz (61), ocupou o segundo lugar com 55 pontos.

O terceiro grupo melhor colocado foi o C, formando por Allan Souza Lima (39), Catia Fonseca (56), Richarlyson (42) e Manu Bahtidão (39), com 54 pontos. Já o quarto lugar ficou com David Junior (39), Nicole Bahls (39), Luan Pereira (21) e Fernanda Paes Leme (42) que conquistaram 53,6 pontos, representando o Grupo B.

Para analisar cada performance, o time de jurados fixos permanece de peso. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha recebem o reforço de Milton Cunha, conhecido por seu olhar sensível, divertido e técnico nos comentários dos desfiles de Carnaval da Globo. A cada semana, convidados especiais do mundo das artes e da televisão também integram o júri artístico.

