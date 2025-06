Qual famoso usou o melhor look da festa de Juliette? Vote e escolha!

Campeã do BBB 21, Juliette Freire promoveu a festa São JUão no último sábado, 14, no Rio de Janeiro; confira os looks dos convidados!

Para celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano, Juliette Freire (35) aproveitou a noite do último sábado, 14, para reunir um elenco de famosos em uma festa. Intitulado São JUão, o evento aconteceu no Rio de Janeiro e recebeu um verdadeiro desfile de looks das celebridades. Pensando nisso, a CARAS Brasil promove uma enquete para escolher a melhor produção da noite!

VOTE E ESCOLHA O MELHOR LOOK DA FESTA DE JULIETTE:

Qual foi o melhor look da festa de Juliette? Aline Patriarca

Beatriz Reis

Bruna Griphao

Daniele Hypolito

Diego Hypolito

Eva Pacheco

Giovanna Cordeiro

Juliette Freire

Kaique Cerveny

L7nnon

Laura Brito

Nicole Bahls

Pocah

Pitel

Matheus Pires

Renata Saldanha

Vinicius Rodrigues

Vitória Strada

Além do time estrelado de convidados, a noite promovida por Juliette se manteve atenta às tradições das festas de São João . O momento especial contou com queima de fogos para começar, quadrilha, touro mecânico e ainda teve direito a uma barraca do beijo.

Apesar das temperaturas baixas do fim de semana, a campeã da 21ª edição do BBB não encontrou problema no frio e aproveitou para fazer uma grande produção. Ela apostou em um vestido sem mangas, com referências a uma noite estrelada, e completou o look com uma bota de camurça. Veja abaixo os looks dos convidados.

CONFIRA OS LOOKS DOS FAMOSOS!

