Mavie, Helena ou Mel? Vote em qual filha é mais parecida com Neymar Jr

Fãs reagem às primeiras fotos de Mel, filha recém-nascida de Neymar com Bruna Biancardi, e comparam a bebê com suas irmãs

Os fãs e seguidores levantaram uma dúvida que está movimentando as redes: as filhas de Neymar Jr. são parecidas? Com o nascimento da pequena Mel, na madrugada do sábado, 5 de julho, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, o debate sobre a semelhança entre as crianças ganhou força.

O jogador agora é pai de quatro: Davi Lucca (13), Mavie (1), Helena (1) - fruto da relação com Amanda Kimberlly - e a recém-nascida Mel, segunda filha com Bruna Biancardi. Assim que o casal divulgou os primeiros registros da nova integrante da família, fãs atentos não deixaram passar um detalhe: a semelhança facial entre Mel, Mavie e Helena.

“A boca da Helena, Mavie e da Mel (risos)... não dá pra negar que são irmãs”, disse internauta

Fotos tiradas logo após o parto mostram que, especialmente nos traços da boca, as três meninas são realmente parecidas. O assunto viralizou nas redes, com internautas comentando e comparando os rostinhos das crianças.

Mas afinal, qual das filhas de Neymar mais se parece com ele? Deixe sua opinião na enquete e participe dessa fofíssima missão de DNA visual.

Quem é a cara do pai? Vote em qual filha você acha mais parecida com o jogador Neymar Jr. Mavie

Helena

Mel

O nascimento de Mel

A chegada de Mel foi anunciada com muito amor nas redes sociais. Bruna Biancardi publicou uma série de fotos ao lado da filha recém-nascida e do marido, Neymar. Nos registros, o casal aparece no quarto da maternidade com a pequena Mel no colo, sendo apresentada à família através do vidro, um momento tradicional que comoveu os fãs.

Em clima de união familiar, Bruna, Mel e Mavie surgiram com looks amarelos combinando. A legenda, claro, veio carregada de emoção:

“Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!”, escreveu Bruna no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

