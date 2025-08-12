Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual

O quadro Dança dos Famosos deu início a fase de grupos neste domingo, 10; continue votando na enquete da CARAS Brasil e escolha seu grupo favorito!

Desde a divulgação do elenco estrelado, a Dança dos Famosos 2025 tem sido assunto entre internautas e telespectadores —o que foi reforçado neste domingo, 10, após o início da fase de grupos. De acordo com os resultados parciais da enquete promovida pela CARAS Brasil, um grupo se destacou e virou favorito dos leitores.

Os resultados da enquete mostram que 51,5% dos leitores tem o Grupo A como favorito da Dança dos Famosos . O quarteto é formado por Rodrigo Faro (51), Duda Santos (24), Silvero Pereira (43) e Gracyanne Barbosa (41), e foi o que recebeu a melhor nota dos jurados após a apresentação.

Na sequência está o grupo D, formado por Lucas Leto (26), Wanessa (42), Alvaro (26) e Tereza Seiblitz (61), com 30,3% dos votos; seguido pelo grupo C, de Allan Souza Lima (39), Catia Fonseca (56), Richarlyson (42) e Manu Bahtidão (39), com 12,1% das escolhas.

Por último, com pouco mais de 6% dos votos, está o grupo B, composto por David Junior (39), Nicole Bahls (39), Luan Pereira (21) e Fernanda Paes Leme (42). Os quatro famosos também tiveram a menor nota após a apresentação.

Para analisar cada performance, o time de jurados fixos permanece de peso. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha recebem o reforço de Milton Cunha, conhecido por seu olhar sensível, divertido e técnico nos comentários dos desfiles de Carnaval da Globo. A cada semana, convidados especiais do mundo das artes e da televisão também integram o júri artístico.

