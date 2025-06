Fim do casamento de Virginia e Zé Felipe: reconciliação é possível? Vote na enquete

Após o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe reforçam parceria e deixam no ar a dúvida: será que vão voltar? Participe da enquete e opine

O fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe pegou fãs de surpresa e ainda levanta uma grande dúvida: será que o casal pode reatar no futuro? Juntos por cinco anos, pais de três filhos e parceiros em diversos momentos públicos, os dois anunciaram a separação de forma tranquila, mas deixou no ar a possibilidade de reconciliação. O que você acha? Vote na enquete!

Virginia Fonseca e Zé Felipe vão dar uma nova chance ao casamento? Sim, o amor deles é muito forte

Não, parece ser definitivo

Como foi o anúncio da separação de Virginia e Zé Felipe?

Na última terça-feira, 27, Virginia e Zé Felipe usaram as redes sociais para divulgar juntos o fim do relacionamento. Em meio a uma viagem por Portugal, os dois afirmaram que não são mais marido e mulher, mas continuam parceiros na criação dos filhos.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente", escreveram em nota. A postagem destacou a amizade, o respeito mútuo e o desejo de manter a família unida, mesmo após o término. Eles reforçaram: "Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos."

Após o anúncio, surgiram rumores de que tudo não passava de uma jogada de marketing. Virginia e Zé Felipe não demoraram a negar. Na manhã seguinte, eles reapareceram nas redes para esclarecer que a decisão foi real e emocionalmente difícil.

"Não é marketing. Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. A gente só quis terminar da melhor forma", garantiu Virginia. "Melhor assim do que virar briga", completou o cantor.

Existe afeto suficiente para manter uma relação próxima?

Apesar do fim do relacionamento amoroso, o carinho entre eles ainda é visível. "Só não estamos beijando, de resto tudo continua: amizade, carinho, parceria", afirmou Virginia. Zé também reforçou que não existe inimizade entre eles. "Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que vivemos."

Segundo os dois, o encerramento do ciclo foi doloroso, mas necessário. "Ontem a gente chorou a noite toda", revelou o cantor. Virginia concluiu: "Toda mudança é difícil, mas a gente não pode ser covarde".

Como essa história começou?

Virginia Fonseca e Zé Felipe assumiram o namoro em 2020. Pouco tempo depois, anunciaram a primeira gravidez. O casamento no civil veio em 2021, em uma cerimônia intimista, enquanto esperavam Maria Alice.

A partir daí, a família cresceu rápido: Maria Flor chegou em 2022, e o caçula, José Leonardo, nasceu no final de 2024. Eles também construíram uma mansão luxuosa em Goiânia.

Houve crises no casamento de Virginia e Zé Felipe?

Em fevereiro de 2025, Virginia contou que o casal viveu um momento tenso após um episódio público envolvendo uma fala de Zé. Em um evento na Fazenda Talismã, o cantor, sob efeito do álcool, pediu para Virginia 'calar a boca' durante um discurso.

"Ele nem percebeu que tinha feito isso. Fiquei muito brava. Ainda bem que eu tinha vídeo, estava gravando na hora", relembrou a influenciadora. A crise passou, mas deixou marcas que podem ter contribuído para a decisão final do casal.

