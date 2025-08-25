Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!

Quadro do Domingão com Huck, o Dança dos Famosos está dando o que falar; participe da enquete da CARAS e aponte qual artista foi o melhor da rodada
Os participantes do Dança dos Famosos entraram no ritmo das Danças Urbanas e incendiaram o palco do Domingão com Huck! A terceira e última fase das apresentações em grupo foi exibida neste domingo, 24.
O quadro está repleto de novidades e rendendo diversos assuntos nas redes sociais, mas qual a sua opinião? O que está achando da atração? Participe da enquete da CARAS Brasil e aponte qual famoso teve o melhor desempenho.
Qual artista teve o melhor desempenho na Dança dos Famosos?
- Duda Santos
- Gracyanne Barbosa
- Rodrigo Faro
- Silvero Pereira
- Álvaro
- Lucas Leto
- Tereza Seiblitz
- Wanessa Camargo
- David Junior
- Fernanda Paes Leme
- Luan Pereira
- Nicole Bahls
- Allan Souza Lima
- Cátia Fonseca
- Manu Bahtidão
- Richarlyson
Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.
O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.
A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.
Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.
