Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!

Quadro do Domingão com Huck, o Dança dos Famosos está dando o que falar; participe da enquete da CARAS e aponte qual artista foi o melhor da rodada

Os participantes do Dança dos Famosos entraram no ritmo das Danças Urbanas e incendiaram o palco do Domingão com Huck! A terceira e última fase das apresentações em grupo foi exibida neste domingo, 24.

O quadro está repleto de novidades e rendendo diversos assuntos nas redes sociais, mas qual a sua opinião? O que está achando da atração? Participe da enquete da CARAS Brasil e aponte qual famoso teve o melhor desempenho.

Qual artista teve o melhor desempenho na Dança dos Famosos? Duda Santos

Gracyanne Barbosa

Rodrigo Faro

Silvero Pereira

Álvaro

Lucas Leto

Tereza Seiblitz

Wanessa Camargo

David Junior

Fernanda Paes Leme

Luan Pereira

Nicole Bahls

Allan Souza Lima

Cátia Fonseca

Manu Bahtidão

Richarlyson

Quais foram as notas dos grupos do Dança dos Famosos?

Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.

O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.

A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.

