  2. Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!
Enquetes

Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!

Quadro do Domingão com Huck, o Dança dos Famosos está dando o que falar; participe da enquete da CARAS e aponte qual artista foi o melhor da rodada

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 13h00 - Atualizado às 13h08

Após as quatro apresentações, o Grupo A ficou em primeiro lugar - Foto: Reprodução/Globo
Após as quatro apresentações, o Grupo A ficou em primeiro lugar - Foto: Reprodução/Globo

Os participantes do Dança dos Famosos entraram no ritmo das Danças Urbanas e incendiaram o palco do Domingão com Huck! A terceira e última fase das apresentações em grupo foi exibida neste domingo, 24. 

O quadro está repleto de novidades e rendendo diversos assuntos nas redes sociais, mas qual a sua opinião? O que está achando da atração? Participe da enquete da CARAS Brasil e aponte qual famoso teve o melhor desempenho. 

Qual artista teve o melhor desempenho na Dança dos Famosos?

  • Duda Santos
  • Gracyanne Barbosa
  • Rodrigo Faro
  • Silvero Pereira
  • Álvaro
  • Lucas Leto
  • Tereza Seiblitz
  • Wanessa Camargo
  • David Junior
  • Fernanda Paes Leme
  • Luan Pereira
  • Nicole Bahls
  • Allan Souza Lima
  • Cátia Fonseca
  • Manu Bahtidão
  • Richarlyson

Quais foram as notas dos grupos do Dança dos Famosos?

Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda SantosGracyanne BarbosaRodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com ÁlvaroLucas LetoTereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.

O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.

Saiba mais

A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.

