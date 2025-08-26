CARAS Brasil
Enquetes / ELE É O MOMENTO!

Dança dos Famosos: Público toma partido e aponta qual participante foi o melhor

As celebridades se apresentaram, mais uma vez, no Dança dos Famosos. Confira qual artista foi eleito o grande destaque do público nesta rodada

Publicado em 26/08/2025, às 13h29 - Atualizado às 13h33

Os participantes do Dança dos Famosos entraram no ritmo das Danças Urbanas e incendiaram o palco do Domingão com Huck! A terceira e última fase das apresentações em grupo foi exibida no último domingo, 24. 

O quadro está repleto de novidades e rendendo diversos assuntos nas redes sociais, mas qual a sua opinião? O público opinou e apontou qual famoso apresentou o melhor desempenho. 

Segundo resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, Silvero Pereira foi o grande destaque desta rodada levando 21.43% dos votos. Na sequência, empatados estão: Rodrigo Faro e Duda Santos, ambos ostentando 17,46% da preferência do público. 

Lucas Leto e Wanessa Camargo também receberam a mesma porcentagem de votos com 6,35%, seguidos por Nicole Bahls que obteve 5,56%, depois vem Catia Fonseca tendo 4,76%. Na última posição estão David Junior e Tereza Seiblitz, que não pontuaram. 

Esses são os resultados parciais dos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, confira todas as pontuações e vote! Ainda dá tempo de mostrar sua opinião e apontar qual famoso foi o grande destaque desta rodada. 

Quais foram as notas dos grupos do Dança dos Famosos?

Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda SantosGracyanne BarbosaRodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com ÁlvaroLucas LetoTereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.

O Grupo B, formado por David JuniorFernanda Paes LemeLuan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza LimaCátia FonsecaManu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.

Saiba mais

A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.

