Dança dos Famosos: Público toma partido e aponta qual participante foi o melhor

As celebridades se apresentaram, mais uma vez, no Dança dos Famosos. Confira qual artista foi eleito o grande destaque do público nesta rodada

Os participantes do Dança dos Famosos entraram no ritmo das Danças Urbanas e incendiaram o palco do Domingão com Huck! A terceira e última fase das apresentações em grupo foi exibida no último domingo, 24.

O quadro está repleto de novidades e rendendo diversos assuntos nas redes sociais, mas qual a sua opinião? O público opinou e apontou qual famoso apresentou o melhor desempenho.

Segundo resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, Silvero Pereira foi o grande destaque desta rodada levando 21.43% dos votos. Na sequência, empatados estão: Rodrigo Faro e Duda Santos, ambos ostentando 17,46% da preferência do público.

Lucas Leto e Wanessa Camargo também receberam a mesma porcentagem de votos com 6,35%, seguidos por Nicole Bahls que obteve 5,56%, depois vem Catia Fonseca tendo 4,76%. Na última posição estão David Junior e Tereza Seiblitz, que não pontuaram.

Esses são os resultados parciais dos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, confira todas as pontuações e vote! Ainda dá tempo de mostrar sua opinião e apontar qual famoso foi o grande destaque desta rodada.

Qual artista teve o melhor desempenho na Dança dos Famosos? Duda Santos

Gracyanne Barbosa

Rodrigo Faro

Silvero Pereira

Álvaro

Lucas Leto

Tereza Seiblitz

Wanessa Camargo

David Junior

Fernanda Paes Leme

Luan Pereira

Nicole Bahls

Allan Souza Lima

Cátia Fonseca

Manu Bahtidão

Richarlyson

Quais foram as notas dos grupos do Dança dos Famosos?

Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.

O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.

Saiba mais

A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.

Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.

