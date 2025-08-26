Dança dos Famosos: Público toma partido e aponta qual participante foi o melhor

As celebridades se apresentaram, mais uma vez, no Dança dos Famosos. Confira qual artista foi eleito o grande destaque do público nesta rodada
Os participantes do Dança dos Famosos entraram no ritmo das Danças Urbanas e incendiaram o palco do Domingão com Huck! A terceira e última fase das apresentações em grupo foi exibida no último domingo, 24.
O quadro está repleto de novidades e rendendo diversos assuntos nas redes sociais, mas qual a sua opinião? O público opinou e apontou qual famoso apresentou o melhor desempenho.
Segundo resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, Silvero Pereira foi o grande destaque desta rodada levando 21.43% dos votos. Na sequência, empatados estão: Rodrigo Faro e Duda Santos, ambos ostentando 17,46% da preferência do público.
Lucas Leto e Wanessa Camargo também receberam a mesma porcentagem de votos com 6,35%, seguidos por Nicole Bahls que obteve 5,56%, depois vem Catia Fonseca tendo 4,76%. Na última posição estão David Junior e Tereza Seiblitz, que não pontuaram.
Esses são os resultados parciais dos leitores da CARAS Brasil. Abaixo, confira todas as pontuações e vote! Ainda dá tempo de mostrar sua opinião e apontar qual famoso foi o grande destaque desta rodada.
Qual artista teve o melhor desempenho na Dança dos Famosos?
- Duda Santos
- Gracyanne Barbosa
- Rodrigo Faro
- Silvero Pereira
- Álvaro
- Lucas Leto
- Tereza Seiblitz
- Wanessa Camargo
- David Junior
- Fernanda Paes Leme
- Luan Pereira
- Nicole Bahls
- Allan Souza Lima
- Cátia Fonseca
- Manu Bahtidão
- Richarlyson
Após as quatro apresentações, o Grupo A, formado por Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro e Silvero Pereira, ficou em primeiro lugar, com 167,9. O Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo ficou em segundo, com 165,7.
O Grupo B, formado por David Junior, Fernanda Paes Leme, Luan Pereira e Nicole Bahls, e o Grupo C com Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson, empataram com 164,4 e, por isso, se apresentarão na repescagem.
A repescagem do Dança dos Famosos 2025 começou com algumas surpresas e promete agitar a competição. Essa etapa oferece aos artistas uma nova oportunidade de permanecer no quadro, buscando conquistar o público e os jurados com apresentações mais refinadas.
Após um empate entre o grupo B e C, o apresentador Luciano Huck informou que a dinâmica da repescagem seria alterada. Como solução, o comunicador sugeriu colocar os participantes dos dois grupos para dançarem, de forma individual, na próxima semana. Assim, as duas duplas com as menores notas sairão da competição.
Leia também: Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!
Ver essa foto no Instagram
|Ex-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
|Estreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
|Lorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
|Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
|Esposa de Bruno Silva anuncia separação e faz desabafo nas redes
|Oferta do dia: 28% de desconto na panela de pressão elétrica da WAP
|Meghan Markle exibe imagem inédita da filha, princesa Lilibet, na casa da família
|Astróloga prevê perspectivas amorosas para o futuro de Vera Fischer: 'Amor genuíno'
|Especialista faz alerta sobre saúde mental de Rodrigo Faro: 'Sobrecarga'
|Thiago Martins volta sua rotina de treinos após internação