A cara do papai? Filha de Neymar é eleita a mais parecida com o jogador

Em enquete da CARAS Brasil, público escolheu a filha mais parecida com Neymar Jr. após o nascimento de Mel; veja

A mais nova integrante da família de Neymar Jr. mal chegou ao mundo e já virou assunto nas redes. Mel, segunda filha do craque com Bruna Biancardi, nasceu na madrugada do último sábado, 5 de julho, em São Paulo, e reacendeu uma dúvida que os fãs adoram debater: qual das filhas do jogador mais se parece com ele?

Para esclarecer esse 'mistério' familiar e também alimentar a curiosidade dos seguidores, a CARAS Brasil lançou uma enquete com uma pergunta direta: qual das três filhas do jogador é a cara do pai?

Mavie domina os votos

Segundo o levantamento feito com os leitores do portal, Mavie, de 1 ano, conquistou o título de "filha mais parecida com o papai Neymar", com impressionantes 80,27% dos votos . Em segundo lugar, ficou Helena, também de 1 ano, filha de Neymar com Amanda Kimberlly, com 12,56% . Já a recém-nascida Mel, que ainda está sendo apresentada aos fãs, ficou com 7,17% da preferência .

Quem é a cara do pai? Vote em qual filha você acha mais parecida com o jogador Neymar Jr. Mavie

Helena

Mel

Nas redes, a semelhança entre as meninas virou motivo de comentários carinhosos e comparações detalhadas. Um internauta brincou ao ver os registros: “A boca da Helena, Mavie e da Mel (risos)... não dá pra negar que são irmãs”, escreveu.

Nascimento de Mel movimenta a web

A chegada de Mel ao mundo foi celebrada com emoção. Bruna Biancardi compartilhou os primeiros cliques ao lado do marido e da filha, ainda na maternidade. O trio apareceu com looks amarelos combinando e a imagem da pequena sendo apresentada à família pelo vidro da maternidade não demorou a comover os seguidores.

Na legenda da publicação, Bruna deixou transbordar o sentimento do momento: “Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!”, declarou a influenciadora.

Bruna já está em casa com a filha

Na manhã desta terça-feira (8), Bruna Biancardi atualizou seus seguidores informando que já recebeu alta da maternidade. Pelos Stories, ela mostrou a bebê em casa, revelando que a nova rotina com Mel já começou.

"Já estamos em casa com a nova integrante da família", escreveu a mamãe babona, que também agradeceu o carinho dos fãs: "Obrigada pelas mensagens lindas (não estou conseguindo responder o WhatsApp)", confessou.

Sobre a primogênita, Bruna ainda contou, de forma divertida, que “Maviezinha tá tirando uma soneca”, enquanto a casa se adapta à presença da nova irmãzinha.

