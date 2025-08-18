CARAS Brasil
  2. Bruna Marquezine ou Anttónia: quem brilhou mais com o look de aniversário? Vote
Enquetes / Looks glamurosos

Bruna Marquezine ou Anttónia: quem brilhou mais com o look de aniversário? Vote

Bruna Marquezine e Anttónia Morais roubaram a cena em suas festas de aniversário, mas qual look conquistou mais? Vote na enquete e escolha sua favorita

CARAS Brasil Publicado em 18/08/2025, às 12h30

Bruna Marquezine e Anttónia Morais - Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Anttónia Morais - Reprodução/Instagram

O fim de semana foi marcado por duas festas de tirar o fôlego no mundo das celebridades. Bruna Marquezine comemorou seus 30 anos com uma superprodução na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reunindo nomes como Juliette, João GuilhermeMarina Sena.

Anttónia Morais, filha de Gloria Pires, celebrou seus 33 anos em grande estilo em São Paulo. O cenário escolhido foi o Palácio dos Cedros, transformado em uma homenagem ao universo glamouroso de O Grande Gatsby.

O look de Anttónia Morais

A aniversariante apostou em um vestido bordado com mais de 3 mil pérolas, peça que impressionou pelo luxo e riqueza de detalhes. Para completar, ela surgiu com um sobretudo preto volumoso e joias compostas por pérolas e brilhantes. Entre os convidados, Marina Ruy Barbosa e Carol Macedo também chamaram atenção com produções sofisticadas.

Leia também: Gloria Pires e Orlando Morais se declaram à filha em data especial: 'Orgulho'

Look de Anttónia em aniversário
Look de Anttónia em aniversário - Instagram/Mucio Ricardo

O look de Bruna Marquezine

Bruna não ficou atrás e apostou em um visual ousado. Seu look principal foi um vestido curto de veludo vermelho, de caimento justo, que trouxe um ar burlesco e sensual. A produção foi combinada com meia-calça preta e um mix de colares prateados, em várias camadas, incluindo correntes e até chaveiros, um detalhe que deu ainda mais personalidade ao visual.

Look de Bruna Marquezine em aniversário
Look de Bruna Marquezine em aniversário - Instagram/Henrique Martins

A disputa de estilo

Enquanto Anttónia investiu em glamour clássico, Bruna optou pela ousadia moderna. Duas propostas diferentes, mas igualmente impactantes. E agora fica a pergunta: qual aniversariante brilhou mais com o look do fim de semana?

Bruna Marquezine ou Anttónia: quem brilhou mais com o look de aniversário?

  • Anttónia Morais, com o vestido de pérolas digno de O Grande Gatsby
  • Bruna Marquezine, com o vestido vermelho burlesco e ousado

gloria pires bruna marquezine aniversário look Anttónia Anttónia Morais
Antonia Morais Antonia Morais   Bruna Marquezine Bruna Marquezine  

