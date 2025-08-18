Bruna Marquezine ou Anttónia: quem brilhou mais com o look de aniversário? Vote

Bruna Marquezine e Anttónia Morais roubaram a cena em suas festas de aniversário, mas qual look conquistou mais? Vote na enquete e escolha sua favorita

O fim de semana foi marcado por duas festas de tirar o fôlego no mundo das celebridades. Bruna Marquezine comemorou seus 30 anos com uma superprodução na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reunindo nomes como Juliette, João Guilherme e Marina Sena.

Já Anttónia Morais, filha de Gloria Pires, celebrou seus 33 anos em grande estilo em São Paulo. O cenário escolhido foi o Palácio dos Cedros, transformado em uma homenagem ao universo glamouroso de O Grande Gatsby.

O look de Anttónia Morais

A aniversariante apostou em um vestido bordado com mais de 3 mil pérolas, peça que impressionou pelo luxo e riqueza de detalhes. Para completar, ela surgiu com um sobretudo preto volumoso e joias compostas por pérolas e brilhantes. Entre os convidados, Marina Ruy Barbosa e Carol Macedo também chamaram atenção com produções sofisticadas.

O look de Bruna Marquezine

Bruna não ficou atrás e apostou em um visual ousado. Seu look principal foi um vestido curto de veludo vermelho, de caimento justo, que trouxe um ar burlesco e sensual. A produção foi combinada com meia-calça preta e um mix de colares prateados, em várias camadas, incluindo correntes e até chaveiros, um detalhe que deu ainda mais personalidade ao visual.

Look de Bruna Marquezine em aniversário - Instagram/Henrique Martins

A disputa de estilo

Enquanto Anttónia investiu em glamour clássico, Bruna optou pela ousadia moderna. Duas propostas diferentes, mas igualmente impactantes. E agora fica a pergunta: qual aniversariante brilhou mais com o look do fim de semana?

