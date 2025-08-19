Anttónia supera Bruna Marquezine e leva título de mais glamourosa: veja resultado

Em enquete da CARAS Brasil, público elege Anttónia Morais como a mais glamourosa, superando Bruna Marquezine em disputa de looks luxuosos
Bruna Marquezine (30) e Anttónia (33) deram um verdadeiro show de estilo ao comemorarem seus aniversários no último fim de semana. Mas, afinal, quem foi a mais glamourosa da noite? Para responder a essa dúvida, a CARAS Brasil abriu uma enquete especial e o resultado surpreendeu.
Exatos 64,36% dos votos elegeram Anttónia como a mais bem vestida, enquanto 35,64% do público acreditou que Bruna Marquezine brilhou mais em sua superprodução.
Bruna Marquezine ou Anttónia: quem brilhou mais com o look de aniversário?
- Anttónia Morais, com o vestido de pérolas digno de O Grande Gatsby
- Bruna Marquezine, com o vestido vermelho burlesco e ousado
A filha de Gloria Pires surgiu com um vestido bordado com mais de 3 mil pérolas, peça que imediatamente remeteu ao universo sofisticado de O Grande Gatsby. Para completar o visual, Anttónia apostou em um sobretudo preto volumoso e joias compostas por pérolas e brilhantes.
O clima de sofisticação foi reforçado pelos convidados. Nomes como Marina Ruy Barbosa e Carol Macedo também marcaram presença com produções igualmente elegantes.
Bruna Marquezine não deixou a desejar. A atriz escolheu um vestido curto de veludo vermelho, de caimento justo, que trouxe uma proposta ousada e burlesca. Para compor o look, ela combinou a peça com meia-calça preta e um mix de colares prateados em várias camadas, incluindo correntes e chaveiros, o que deu ainda mais personalidade ao visual.
Enquanto Bruna Marquezine celebrou seus 30 anos em uma festa grandiosa na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que reuniu celebridades como Juliette, João Guilherme e Marina Sena, Anttónia comemorou seus 33 anos em São Paulo, no luxuoso Palácio dos Cedros, transformado em um cenário inspirado no universo de O Grande Gatsby.
No fim, o público foi categórico: Anttónia foi a mais glamorosa da noite.
