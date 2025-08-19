CARAS Brasil
  2. Anttónia supera Bruna Marquezine e leva título de mais glamourosa: veja resultado
Enquetes / Puro luxo!

Anttónia supera Bruna Marquezine e leva título de mais glamourosa: veja resultado

Em enquete da CARAS Brasil, público elege Anttónia Morais como a mais glamourosa, superando Bruna Marquezine em disputa de looks luxuosos

CARAS Brasil Publicado em 19/08/2025, às 18h00

Anttónia e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram
Anttónia e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine (30) e Anttónia (33) deram um verdadeiro show de estilo ao comemorarem seus aniversários no último fim de semana. Mas, afinal, quem foi a mais glamourosa da noite? Para responder a essa dúvida, a CARAS Brasil abriu uma enquete especial e o resultado surpreendeu.

Exatos 64,36% dos votos elegeram Anttónia como a mais bem vestida, enquanto 35,64% do público acreditou que Bruna Marquezine brilhou mais em sua superprodução.

Bruna Marquezine ou Anttónia: quem brilhou mais com o look de aniversário?

  • Anttónia Morais, com o vestido de pérolas digno de O Grande Gatsby
  • Bruna Marquezine, com o vestido vermelho burlesco e ousado

O look de Anttónia Morais chamou atenção pelo luxo

A filha de Gloria Pires surgiu com um vestido bordado com mais de 3 mil pérolas, peça que imediatamente remeteu ao universo sofisticado de O Grande Gatsby. Para completar o visual, Anttónia apostou em um sobretudo preto volumoso e joias compostas por pérolas e brilhantes.

O clima de sofisticação foi reforçado pelos convidados. Nomes como  Marina Ruy Barbosa e Carol Macedo também marcaram presença com produções igualmente elegantes.

Look de Anttónia em aniversário
Look de Anttónia em aniversário - Instagram/Mucio Ricardo

O visual ousado de Bruna Marquezine roubou olhares

Bruna Marquezine não deixou a desejar. A atriz escolheu um vestido curto de veludo vermelho, de caimento justo, que trouxe uma proposta ousada e burlesca. Para compor o look, ela combinou a peça com meia-calça preta e um mix de colares prateados em várias camadas, incluindo correntes e chaveiros, o que deu ainda mais personalidade ao visual.

Look de Bruna Marquezine em aniversário
Look de Bruna Marquezine em aniversário - Instagram/Henrique Martins

Os aniversários glamourosos

Enquanto Bruna Marquezine celebrou seus 30 anos em uma festa grandiosa na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, que reuniu celebridades como  JulietteJoão Guilherme e Marina Sena, Anttónia comemorou seus 33 anos em São Paulo, no luxuoso Palácio dos Cedros, transformado em um cenário inspirado no universo de O Grande Gatsby.

No fim, o público foi categórico: Anttónia foi a mais glamorosa da noite.

