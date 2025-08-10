Zé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'

Separada de Zé Felipe, a influenciadora Virginia prestou uma homenagem especial ao ex-marido, pai de seus três filhos; confira

Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã deste domingo, 10, para prestar uma homenagem de Dia dos Pais a Zé Felipe, seu ex-marido. Em seu perfil oficial, a influenciadora digital e apresentadora publicou uma foto do cantor ao lado dos três filhos do ex-casal e o parabenizou pela data especial.

" E um feliz dia dos pais para o papai das Marias e do José! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos ", declarou a famosa na legenda da imagem.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 11 meses. Os dois, que iniciaram a relação em 2020, anunciaram publicamente o fim do casamento em maio deste ano.

Apesar da separação, Virginia e Zé mantêm uma ótima relação de amizade. Recentemente, em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora do SBT abriu o coração ao falar sobre uma possível reconciliação com o cantor.

"Se for da vontade de Deus… se for para a gente voltar, a gente volta, se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor", declarou a famosa, deixando em aberto a possibilidade de uma volta do ex-casal.

Confira a homenagem de Virginia para Zé Felipe:

Virginia homenageia Zé Felipe em Dia dos Pais - Reproduçao/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Leonardo fala sobre separação de Virginia e Zé Felipe

O cantor sertanejo Leonardo falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de Virginia Fonseca e seu filho, o cantor Zé Felipe. Os dois, que são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, anunciaram o término do casamento em maio.

Em entrevista recente ao perfil Conceito Sertanejo, o artista confessou que está sofrendo com a separação, mas ressaltou que seu carinho pela influenciadora digital será para sempre. Leonardo também falou sobre a possibilidade de uma reconciliação entre o ex-casal; confira mais detalhes!

Leia também: Zé Felipe abre o jogo sobre a convivência com Virginia após a separação