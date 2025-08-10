CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Zé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'
Datas Especiais / Dia dos Pais

Zé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'

Separada de Zé Felipe, a influenciadora Virginia prestou uma homenagem especial ao ex-marido, pai de seus três filhos; confira

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 11h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia e Zé Felipe são pais de três crianças
Virginia e Zé Felipe são pais de três crianças - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca usou as redes sociais na manhã deste domingo, 10, para prestar uma homenagem de Dia dos Pais a Zé Felipe, seu ex-marido. Em seu perfil oficial, a influenciadora digital e apresentadora publicou uma foto do cantor ao lado dos três filhos do ex-casal e o parabenizou pela data especial.

"E um feliz dia dos pais para o papai das Marias e do José! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos", declarou a famosa na legenda da imagem.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 11 meses. Os dois, que iniciaram a relação em 2020, anunciaram publicamente o fim do casamento em maio deste ano.

Apesar da separação, Virginia e Zé mantêm uma ótima relação de amizade. Recentemente, em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora do SBT abriu o coração ao falar sobre uma possível reconciliação com o cantor.

"Se for da vontade de Deus… se for para a gente voltar, a gente volta, se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor", declarou a famosa, deixando em aberto a possibilidade de uma volta do ex-casal.

Confira a homenagem de Virginia para Zé Felipe:

Virginia homenageia Zé Felipe em Dia dos Pais - Reproduçao/Instagram
Virginia homenageia Zé Felipe em Dia dos Pais - Reproduçao/Instagram

Leonardo fala sobre separação de Virginia e Zé Felipe

O cantor sertanejo Leonardo falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de Virginia Fonseca e seu filho, o cantor Zé Felipe. Os dois, que são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, anunciaram o término do casamento em maio. 

Em entrevista recente ao perfil Conceito Sertanejo, o artista confessou que está sofrendo com a separação, mas ressaltou que seu carinho pela influenciadora digital será para sempre. Leonardo também falou sobre a possibilidade de uma reconciliação entre o ex-casal; confira mais detalhes!

Leia também: Zé Felipe abre o jogo sobre a convivência com Virginia após a separação

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Zé FelipeVirginiaVirginia Fonseca
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Homenagem

Silvia Abravanel e Silvio Santos - Foto: Reprodução / Instagram

Silvia Abravanel desabafa em primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos: 'Difícil'

Dia dos Pais

Léo Magalhães com sua família - Foto: Divulgação

Léo Magalhães revela como é ser pai de cinco e viver momentos únicos com os filhos

Dia dos Pais

Mano Walter com sua família - Foto: Divulgação

Mano Walter fala sobre a paternidade e momentos especiais com os filhos

Dia dos Pais

Lucas Lima com o filho, Theo - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Lima divide foto rara com o filho em data especial: 'Renascimento'

DIA DOS PAIS

Leo Chaves posa com três dos quatro filho em dia de passeio - Foto: Reprodução/Instagram

Leo Chaves abre o coração sobre paternidade: 'Maior lição que aprendi'

Homenagem

Fausto Silva com os filhos, João Silva e Rodrigo - Foto: Reprodução / Band / Instagram

Internado, Faustão ganha homenagens dos filhos no Dia dos Pais

Últimas notícias

Adriana Ibba é mãe da menina LizMãe da menina Liz reflete o sobre luto um ano após trágico acidente da Voepass
O cantor Ozzy OsbourneMédica explica termos do atestado de óbito de Ozzy Osbourne: 'Agrava a situação'
Silvia Abravanel e Silvio SantosSilvia Abravanel desabafa em primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos: 'Difícil'
Rodrigo FaroRodrigo Faro na Dança dos Famosos: Saiba qual é a previsão das cartas
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Virginia e Zé Felipe são pais de três criançasZé Felipe ganha declaração especial da ex-esposa, Virginia: 'Sempre'
Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José LeonardoZé Felipe fala sobre a paternidade: 'Amadureci por causa dos meus filhos'
Sol de Maria é a única neta de Preta GilNeta de Preta Gil, Sol de Maria emociona ao cantar música da artista em festa
Léo Magalhães com sua famíliaLéo Magalhães revela como é ser pai de cinco e viver momentos únicos com os filhos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade