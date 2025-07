Zé Felipe faz declaração emocionante com os filhos para Leonardo

No aniversário de Leonardo, Zé Felipe faz declaração emocionante para o pai em vídeo com participação de seus três filhos; veja que fofura

O cantor Zé Felipe fez uma homenagem no aniversário de Leonardo nesta sexta-feira, 25 julho. Em sua rede social, o herdeiro de Poliana Rocha postou um vídeo ao lado de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, para parabenizar o sertanejo.

Com o trio todo arrumado e estiloso, o ex-marido de Virginia Fonseca mandou o recado para o pai e encantou com tanta fofura. Zé Felipe então fez as filhas mandarem felicitações para o avô e também se declarou para o cantor.

"Gato Leonardo, hoje o dia é todo seu. Que orgulho ser seu filho, você é minha referência e inspiração. Nós te amamos, PAI! Parabéns, que Deus abençoe cada dia mais a vida do senhor", escreveu o famoso na legenda.

Assim como o irmã, Monyque Isabella também fez uma homenagem para Leonardo na rede social. A herdeira número dois do sertanejo relembrou fotos inéditas com ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipe)

Virginia faz declaração para Leonardo e fala sobre ele ser seu 'ex-sogro'

O aniversário do cantor Leonardo é nesta sexta-feira, 25 de julho, e o sertanejo recebeu uma declaração da ex-esposa de seu filho Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em sua rede social, a empresária postou fotos com o sertanejo e falou sobre a relação deles.

A apresentadora do SBT então comentou que ficou feliz ao conversar com uma pessoa que falou para ela que não existe "ex-sogro". A loira então explicou que Leonardo é uma pessoa muito querida e importante em sua vida. Veja mais aqui!