  Yudi Tamashiro faz confissão sobre paternidade: 'Trouxe cura para nossa casa!'
Datas Especiais

Yudi Tamashiro faz confissão sobre paternidade: 'Trouxe cura para nossa casa!'

Em entrevista à CARAS Brasil, Yudi Tamashiro revela detalhes de sua experiência com a paternidade e relembra hospitalização do filho

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 10h00

Yudi Tamashiro é casado com Mila Braga e pai de Davi Yudi - Foto: Reprodução/Instagram @yuditamashiro
Yudi Tamashiro é casado com Mila Braga e pai de Davi Yudi - Foto: Reprodução/Instagram @yuditamashiro

"Eu entendi que ser pai é o último nível de amadurecimento de um homem", é assim que Yudi Tamashiro (33) define a experiência com a paternidade. Fruto do relacionamento com a cantora Mila Braga, o casal tem um filho chamado Davi Yudi, o pequeno tem um pouco mais de dois meses. 

Em Especial ao Dia dos Pais, Yudi Tamashiro é um dos famosos entrevistados pela CARAS Brasil para falar sobre paternidade e família. O apresentador confessa que sua vida passou por uma grande transformação após o nascimento do filho. 

"A paternidade me amadureceu de um jeito que nenhuma outra fase da vida foi capaz. Tudo que aprendi até aqui está sendo colocado em prática agora. É como se Deus tivesse me preparado por anos para esse momento e Ele usou meu filho para me mostrar isso. Em dois meses de vida, ele já enfrentou situações extremamente difíceis, como internação, icterícia e uma cirurgia com anestesia geral aos 40 dias de vida. Foram momentos intensos, que poderiam ter me desestruturado, mas que me moldaram. Deus usou esse tempo para reforçar meu coração, me fortalecer e me preparar para os desafios da vida em família. Hoje eu sou um novo homem", declara.

Amor e cura

No mês de março, o pequeno Davi Yudi foi internado com apenas 9 dias de vida para tratamento contra a icterícia. Agora, ele já está totalmente recuperado e proporcionando muito amor aos pais. Yudi confessa que a experiência foi desafiadora, porém o fortaleceu ainda mais na fé. 

"Graças a Deus, está ótimo! Tudo isso foi muito pesado, mas ele venceu! Foi guerreiro desde o início. Hoje está saudável, sorridente, cheio de vida e, mais do que isso, ele trouxe cura para nossa casa! Trouxe um novo tempo. Deus foi bom em cada detalhe", confessa.

'A vida é agora'

Apesar de tantas transformações com a paternidade, Yudi aponta que a maior lição que aprendeu após o nascimento do filho é: "A vida é agora". Tamashiro reforça ser importante viver os momentos atuais e valorizar os pequenos detalhes do cotidiano. 

"A maior lição é que a vida é agora. É nesse segundo, nesse olhar, nesse choro, nesse sorriso. Aprendi que a força de um pai não está apenas no que ele faz, mas no quanto ele ama, protege e se entrega. E mais do que tudo: aprendi a depender de Deus de forma ainda mais profunda", diz. O cantor revela qual o maior legado que pretende ensinar ao pequeno. 

"Quero que meu filho saiba que confiar em Deus é sempre o melhor caminho. Que ele nunca deixe de acreditar que tudo vai dar certo, porque vai! Quero que ele veja em mim um homem que falhou, que sofreu, mas que venceu porque não desistiu e confiou no propósito. Se ele aprender comigo a viver com fé, gratidão e coragem, já estarei realizado", finaliza o apresentador Yudi Tamashiro.

