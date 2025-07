Wesley Safadão comemora 11 anos da filha com muita emoção; veja as fotos

Ela cresceu! Wesley Safadão comemora aniversário de 11 anos da filha, Ysis, com cliques inéditos; veja a retrospectiva emocionante que o cantor fez

O cantor Wesley Safadão está comemorando o aniversário de sua filha Ysis, sua primogênita com Thyane Dantas. Nesta segunda-feira, 14, a garota completa 11 anos e o artista fez uma homenagem especial para ela em sua rede social.

O famoso montou um álbum com vários cliques da herdeira, desde quando ela nasceu até os dias atuais. Wesley Safadão então comoveu ao exibir o crescimento e desenvolvimento de sua única menina.

"Minha princesa, meu amor hoje completa 11 anos! Papai te ama muito! Deus te abençoe e guie sempre! Te amo, te amo e te amo", declarou-se ele. Nos comentários, os seguidores também desejaram e admiraram a garota. "Feliz aniversário, princesa Ysis", escreveram vários.

No ano passado, ao completar 10 anos, Ysis teve uma grande festa com tema delicado. Na fazenda, ela ganhou um evento com decoração clara e toque clássico.

Além do casal que teve com Thyane, Ysis e Dom, o cantor é pai de Yhudy Lima, de 13 anos, do casamento vivido com a ex-A Fazenda Mileide Mihaile.

Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão dá detalhes de crise e como a controlou

Nos últimos meses, o cantor Wesley Safadão fez um desabafo em sua rede social falando que no último ano enfrentou uma crise, tendo que diminuir sua agenda de shows e outros compromissos. Com seu navio marcado para 2026 e muitos outros trabalhos, o artista revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital o que aconteceu.